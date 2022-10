Gofore palkkasi satoja työntekijöitä lisää – yritys on mukana hyvinvointialueiden käynnistämisessä

Goforen syyskuun liikevaihto oli ennätyksellisen korkea.

Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylundin mukaan yrityksellä on vahva usko tulevaisuuteen. Arkistokuva.

Aamulehti

Tamperelaisyritys Gofore oyj julkaisi tiistaina liiketoimintakatsauksensa heinäkuun alusta syyskuun loppuun. Katsauksen mukaan yhtiön liikevaihto kasvoi kyseisellä ajanjaksolla yhteensä 47 prosenttia, 31,7 miljoonaan euroon. Yhtiön mukaan erityisen merkittävää kasvussa oli liikevaihdon orgaaninen, 32 prosentin kasvu.

Syyskuun liikevaihto, 14,8 miljoonaa euroa, oli yritykselle ennätyksellisen korkea.

Yrityksen yksityisen sektorin asiakkaiden liikevaihto on kasvanut 60 prosenttia tammikuusta syyskuun loppuun saakka mitattuna. Julkisen sektorin asiakkaiden liikevaihdon kasvu on sen sijaan ollut 32 prosenttia, ja ulkomailta tuleva liikevaihto on kasvanut jopa 63 prosenttia tammi–syyskuun välisellä ajanjaksolla.

Toimitusjohtaja Mikael Nylundin mukaan maailmantilanteen epävarmuus ei ainakaan vielä näy Goforen liiketoiminnassa.

”Totta kai taantuma vaikuttaa asiakkaanamme oleviin suuriin suomalaisiin vientiyrityksiin, heidän näkemyksiinsä ja investointikykyihinsä. Toki inflaatio voi vaikuttaa myös työmarkkinoihin. Mutta katsomme silti tulevaisuuteen luottavaisina. Epävarmuudesta on tainnut viime vuosina tulla uusi normaali, jossa yksilöiden ja yhteisöjen sitkeys korostuu ja vahvistuu.”

Mikä? Gofore oyj Tamperelaislähtöinen digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Liikevaihto 104,5 miljoonaa euroa vuonna 2021. Kasvua 34,1 prosenttia vuodesta 2020. Tilikauden tulos 9,1 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos parani 31,4 prosenttia vuodesta 2020. Työntekijöitä syyskuun 2022 loppuun mennessä yhteensä 1 243.

Uusia rekryjä alkamassa

Katsauksesta käy myös ilmi, että Goforen henkilöstömäärä on kasvanut yhteensä 274 henkilöllä tammi–syyskuussa.

Yrityksellä oli syyskuun loppuun mennessä yhteensä 1 243 työntekijää. Nylundin mukaan yritys on myös aikeissa palkata lisää työntekijöitä loppuvuonna.

”Myös meidän alamme on potenut työntekijäpulaa jo pitkään, eikä tilanne näyttäisi olevan ainakaan helpottamassa. On siis tärkeää olla kiinnostava ja houkutteleva työpaikka, niin kuin olemme olleetkin. Rekrytointinäkymänne ovat loppuvuodelle hyvät”, hän kertoo.

Hyvinvointialueiden apuna

Gofore on myös mukana Suomen uusien hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämisessä. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa tammikuun ensimmäinen päivä.

Toimitusjohtajan mukaan kyseessä on odotetustikin iso urakka, joka on vielä monilta osin kesken.

”Nämä it-asiat ovat olleet jokaiselle alueelle merkittävä panostus ja yksi suurimmista asioista, jotka on vaikeita toteuttaa nopealla aikataululla. Suurin osa alueista on siinä kohtuullisen hyvässä asemassa: toiminta saadaan käyntiin ja välttämättömät perusasiat kyetään hoitamaan. Mutta kyllä sitä varsinaista uudistusta jää vielä valtavasti tehtäväksi”, hän kertoo.

”Pirkanmaan hyvinvointialue ei ole tässä joukossa ainakaan huonoimmasta päästä”, hän jatkaa.