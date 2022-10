Elinkeinoministeri Lintilä: Tarvitsemme lisää ydinvoimaa, Fortumin selvitys tulee hyvään vaiheeseen

Elinkeinoministeriössä on valmisteilla uusi ydinenergialaki, jossa huomioidaan myös pienydinvoimalat.

Suomen valtion kannalta on myönteistä, että Fortum on päättänyt tutkia edellytyksiä uusien ydinvoimaloiden rakentamiseksi. Tätä mieltä on elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk). Selvitettävänä ovat sekä pienydinvoimalat (SMR) että perinteiset suuret ydinvoimalat.

”Valtion näkökulmasta me tarvitsemme edelleen lisää ydinvoimaa ja käytännössä säätövoimaa tuulelle ja auringolle tilanteessa, jossa Fennovoiman voimalahanke on kaatunut”, Lintilä sanoo.

Tällä hetkellä ydinvoimaloille ei kuitenkaan ole uusia voimassa olevia rakennuslupia.

Lintilän mukaan selvitys tulee siinäkin mielessä hyvään vaiheeseen, että elinkeinoministeriössä on parhaillaan valmisteilla uusi ydinenergialaki. Laissa muun muassa huomioidaan pienydinvoimalat, joista ei ole olemassa toistaiseksi mitään lainsäädäntöä.

”Näitä pystytään sitten seuraamaan puolin ja toisin.”

Pienydinvoimalat eivät ole vielä taloudellisesti toimivalla pohjalla, Lintilä sanoo. Ministerin mielestä on kuitenkin hyvä, että asiaan jo valmistaudutaan. Hänen mukaansa ajatus on, että pienydinvoimalat saataisiin laajempaan tuotantoon.

Ydinenergiayhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa

Suomi valmistelee myös ydinenergiayhteistyösopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Lintilän mukaan yhteisymmärryspöytäkirja on tarkoitus saada vielä tämän vuoden puolella siihen kuntoon, että se voitaisiin allekirjoittaa valtioiden välillä.

Lintilä sanoo, että hän haluaa tiedonvaihdon lisäksi herättää Yhdysvalloissa mielenkiintoa suomalaista ydinenergiaosaamista kohtaan ja myös Suomea kohtaan mahdollisena investointikohteena.

Hänen mukaansa investoijat ovat tällä hetkellä vähissä mahdolliselle uudelle ydinvoimalalle tai pienydinvoimaloille.

Lintilä huomauttaa, että Suomella on tarjottavaa. Hänen mukaansa maailmalla kiinnostaa tällä hetkellä paljon esimerkiksi Onkalo eli se, miten Suomessa on järjestetty käytetyn ydinjätteen loppusijoitus peruskallioon louhittuun onkaloon.

Loppusijoituksesta vastaava Posiva on hakenut käyttölupaa Eurajoen Olkiluodossa sijaitsevalle loppusijoituslaitokselle.