Työnantajapuoli torjuu ostovoimapuheet taantuman lähestyessä.

Teollisuusliitto on irtisanonut teknologiateollisuuden työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen, malmikaivosten työehtosopimuksen sekä pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimuksen.

Neuvottelut Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajien välillä ensi vuotta koskevista palkankorotuksista päättyivät perjantaina tuloksettomina, eikä niissä saatu määräaikaan mennessä ratkaisua ensi vuoden palkankorotuksista.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoi osapuolten olevan nyt poikkeuksellisen kaukana toisistaan.

”Työnantajapuolen tarjouksella ei kyetä riittävällä tavalla turvaamaan Teollisuusliiton jäsenten ostovoimaa. Työnantaja on tarjonnut teollisuuden työntekijöille vähemmän kuin sovittelija tarjosi julkiselle sektorille”, Aalto sanoi tiedotteessa.

Aallon mukaan nyt on työnantajien vuoro huolehtia ostovoimasta, kun palkansaajat ovat vuosikymmenien aikana huolehtineet kilpailukyvystä.

”Teollisuuden yritysten kilpailukyky kestää palkankorotukset talouden epävarmuuksista huolimatta”, Aalto sanoi.

”Hyviä lääkkeitä ei ole olemassa”

Teknologiateollisuuden työnantajayhdistyksen toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi torjuu Teollisuusliiton vaatimuksen ostovoimaa parantavasta palkkaratkaisusta. Ruohoniemi sanoi STT:lle, että nykyisessä tilanteessa, kun talous on menossa kohti taantumaa, olisi erittäin haitallista tehdä kysyntäinflaatiota vauhdittavia palkankorotuksia.

”Tähän ei ole minkäänlaisia edellytyksiä.”

Inflaatio laukkaa nyt sellaista tahtia, että kukaan nykyisistä osanottajista ei ole joutunut sellaisen kanssa tekemisiin neuvottelupöydässä. Yhtä korkeita lukuja pitää hakea 70- tai 80-luvulta, Ruohoniemi sanoi.

”Nyt meillä on vielä tilanne, että joissakin osissa Eurooppaa ja Yhdysvaltoja ollaan jo taantumassa. Samaan aikaan on korkea inflaatio, joka on talouden näkökulmasta erinomaisen hankala asetelma. Tähän ei oikein hyviä lääkkeitä ole olemassa.”

Julkisen puolen ratkaisu hiertää

Työnantajapuoli on Aallon mukaan vedonnut neuvotteluissa julkisen sektorin keväiseen sopimusratkaisuun ja julkisen talouden kestävyyteen. Julkisen sektorin sopimusratkaisun ja palkkaohjelman myötä kunta- ja hyvinvointialueiden työntekijät saavat automaattisesti teollisuuden työntekijöitä suuremmat palkankorotukset.

”Tältä osin neuvotteluissa on käynyt juuri niin kuin Teollisuusliitossa pelkäsimme. Työnantaja ei suostu korottamaan teollisuuden työntekijöiden palkkoja, koska samat korotukset menevät kertoimen kanssa julkisen sektorin työntekijöille”, Aalto sanoi.

Aallon mukaan huolet julkisen sektorin palkankorotuksista eivät kuulu teollisuuden neuvottelupöytään.

”Me emme aio tyytyä pienempiin palkankorotuksiin vain sen takia, että ratkaisustamme hyötyy joku toinen.”

Ruohoniemi vahvisti, että neuvotteluissa oli suuri erimielisyys palkankorotusten tasosta ja jonkin verran myös niiden rakenteesta.

”Kyllä se kuntapuolen ratkaisu on varmasti vaikuttanut tähän kokonaisuuteen. Siellä on erilaisia numeroita ja niillä on sidonnaisuuksia meidän neuvotteluihin. Ilman muuta se heittää varjon ja asettaa haasteita päästä yhteisymmärrykseen”, hän sanoi.

Teknologiasektorin sopimusten irtisanomisten myötä irtisanotut työehtosopimukset ovat nyt kokonaisuudessaan auki. Teollisuusliitto valmistautuu normaaliin tapaan neuvottelukierrokseen, jossa ammattiosastoilta pyydetään esityksiä työehtosopimuksen tavoitteiksi. Sopimukset ovat katkolla marraskuun lopulla, jolloin myös työrauhavelvoite toimialalla päättyy.

Kemianteollisuudessa päädyttiin jo aiemmin samaan lopputulokseen, kun ensi vuoden palkkaratkaisusta ei saatu sopua.