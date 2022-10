Kylpylöillä on edessään nyt kaksi isoa haastetta: ”Aika kipeästi sattuu” – Läheiset kuohut ovat kuitenkin valttikortti Pirkanmaalla

Ikaalisten kylpylässä oli helppo päätellä sunnuntaina, että edessä on syysloma. Altaissa ja liukumäissä polski paljon perheitä. Kysyimme Pirkanmaalaisten kylpylähotellien johtajilta, miten kylpylöillä menee nyt.

Aamulehti

Syyslomaviikkoa edeltävänä sunnuntaina Ikaalisten kylpylässä vesi kohisee putouksissa, liukumäessä ja porealtaissa. Uimassa on paljon perheitä, lapsia vanhempineen ja isovanhempineen. Näyttää, että kylpylä on valikoitunut lomakohteeksi nimenomaan lasten toivomuksesta.

Olivia Ikävalko (oik.), Piia Helenius, Amanda ja Janne Eskolan loma oli kulunut enimmäkseen uima-altaalla.

Olivia Ikävalko, 9, ja Amanda Eskola, 6, laskevat vesiliukumäkeä uudestaan ja uudestaan. Olivian äiti Piia Helenius ja Janne Eskola kertovat, että loma on kulunut enimmäkseen uima-altaassa. Joukkoon on toki mahtunut myös kuntoilua ja leikkimistä.

Samalla tavoin vaikuttaa kuluneen muidenkin loma kylpylässä. Armi Rouvinen uittaa poikaansa Eetua, 7, ja Jemina Hietaharjua, 7, ympäri allasta uimalelun päällä. Rouvinen kertoo, että heitä on kaikkiaan yhdeksän lomalaista kahdesta perheestä. Kirkkonummelta ja Seinäjoelta matkustaneiden Rouvisten ja Hietaharjujen ensimmäinen kohde on Ikaalisten kylpylä, jossa ollaan yksi yö.

Nokialaiset Natalia Peltokangas ja Saku Kilpi tulivat rentoutumaan viikonlopuksi kylpylään.

Nokialta Ikaalisiin viikonloppulomalle tulleet Saku Kilpi ja Natalia Peltokangas käynnistävät jumppavideota altaalla. Ikaalinen valikoitui kohteeksi läheisyyden vuoksi. ”Tämä on lähellä ja halusimme tulla tutustumaan, millaista täällä on”, Peltokangas sanoo ja jatkaa, että viikonloppu on käytetty uimiseen, lepoon ja syömiseen.

Joel ja Petri Koivuniemi olivat päiväseltään uimassa. Vantaalaisella perheellä on vapaa-ajan asunto Ikaalisten vanhassa kauppalassa.

Ulkoaltaan vesi höyryää viileässä syysilmassa. Petri ja Joel Koivuniemi, 10, ovat Vantaalta, mutta he viettävät aikaa paljon Ikaalisissa.

Petri Koivuniemi kertoo, että heillä on vapa-ajan asunto Ikaalisissa, koska hänen isänsä suvun juuret ovat paikkakunnalla. Ikaalisissa käydään parin viikon välein ja kylpyläkin kuuluu vakiokohteisiin.

Kaksi haastetta

Kylpylähotelleilla on kaksi isoa haastetta edessään, sanoo Ikaalisten kylpylän toimitusjohtaja Eero Aho. Ensimmäinen on se, miten kustannusten nousu vaikuttaa kylpylähotellien toimintaan. Toinen on, miten sama haaste vaikuttaa kuluttajiin ja heidän ostovoimaansa.

”Näyttäisi siltä, että mitään dramaattista muutosta ei ole tulossa, mutta ei näkymä kirkas ole”, Aho sanoo.

Vieraita kylpylähotellissa edelleen Ahon mukaan on. Lisäksi nyt alkavat syyslomat, ja pikkujoulukausi näyttää hänen mukaansa vähintään kohtuulliselta. Kohonneet kustannukset kuitenkin aiheuttavat merkittävän suuren kuluerän.

”Kyllä aika kipeästi sattuu. Varsinkin, kun ottaa huomioon, että pohjalla on koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ja sieltä tulleet rasitteet. Tilanne ei ole kaikkein helpoin.”

Ikaalisten kylpylän toimitusjohtaja Eero Aho sanoo, että painetta hintojen nostamiselle on, mutta muun muassa energian kohoavaa hintaa ei voi suoraan siirtää kuluttajille. Aho kuvattiin Ikaalisissa 16. lokakuuta.

Energian säästötalkoot

Energian hinnannousu näkyy matkailualalla, Holiday Clubin hotelliketjun toimitusjohtaja Maisa Romanainen myöntää. Energia on iso osa minkä tahansa kylpylähotellin kulurakennetta. Suurimpia energiasyöppöjä ovat saunat, altaat ja suihkut. Niiden lisäksi myös ravintolat.

Tampereen kylpylähotellissa on aloitettu sähkön kulutuksen vähentämisen tähtäävä kampanja, johon on otettu asiakkaatkin mukaan. Romanaisen mukaan nyt katsotaan tarkkaan, kannattaako hiljaisina aikoina pitää esimerkiksi kaikkia saunoja ja porealtaita auki. ”Rohkaisemme myös asiakkaita miettimään näkökulmaa vastuullisesti.”

Mitä? Näin kylpylät säästävät energiaa Kaikkia saunoja tai porealtaita ei välttämättä pidetä päällä hiljaisina aikoina. Allastekniikkaan tehdään laitteiden ja koneiden osalta erilaisia ohjauksia ja suunnitelmia. Lattialämmityksen osalta siirrytään aikaohjattuun lämmitykseen. Suositaan LED-valoja. Katsotaan, ettei valoja tai vesihanoja jää vahingossa turhaan päälle. Lähteet: Ikaalisten kylpylä, Tampereen kylpylähotelli ja Eden Nokia

Myös Scandic Eden Nokian hotellinjohtaja Juha Lipponen kertoo, että energiankulutuksessa on pyritty säästämään jo ennen energiakriisiä. Kustannuspaineita kuitenkin on.

”Sen eteen tehdään tarvittavia toimia. Varmistamme, että talotekniikka toimii oikein ja optimoidaan sekä seurataan säännöllisesti energiankulutusta. Kaikki sellainen turha, joka ei vaikuta asiakaskokemukseen, karsitaan pois.”

Myös Ikaalisten kylpylässä karsitaan sellaisista kuluista, jotka eivät näy asiakkaille.

”Pakko on hyvä konsultti siinä mielessä, että se saa väkisin asiat liikkeelle”, Eero Aho sanoo. Hänen mukaansa kylpylähotelli selvittää tällä hetkellä muun muassa aurinkovoiman käyttöä.

Luottoa minilomiin

Pirkanmaalaisten kylpylähotellien johtajat arvelevat, että kotimaan matkailun suosio voisi säilyä, saihan se jo nostetta koronapandemian aikana, kun ulkomaille ei voinut matkustaa. Vaikka jälleen voi matkustaa, vaikeassa taloudellisessa tilanteessa kuluttajat voivat joutua karsimaan lomailua.

”Nyt, kun kotitalouksilla ja perheillä on vähemmän rahaa käytettävissä ja kuitenkin halutaan hetkellisiä irtiottoja arjesta, minilomat, joita tarjoamme, ovat mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Täytyy pysyä kilpailukykyisinä”, Aho sanoo.

Holiday Clubin Romanainen on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa Tampereen kylpylähotellin varaustilanne näyttää hyvältä tälläkin hetkellä. Romanaisen mukaan Tampereella kuitenkin näkyy sesonkivaihtelut. Kesäisin kylpylähotellissa riittää väkeä, sillä se sijaitsee lähellä esimerkiksi Särkänniemeä.

”On myös aikoja, jolloin ei ole niin täyttä, mutta isossa kuvassa Tampere on hyvä kohde ja käyttöasteet ovat oikein hyvät. Markkinaan nähden olemme pärjänneet hyvin.”

Toisenlainen tilanne on esimerkiksi Lapissa, joka on selkeästi joulun ja hiihtolomakauden aikaan hyvin myyty. Pitkien ajomatkojen ja polttoainekulujen takia kohde ei ole Romanaisen mukaan yhtä helposti saavutettavissa kuin vaikkapa Tampereen kaltaiset kaupunkikohteet. Lapin lomalle tulee selkeästi enemmän hintaa.

Aho kuitenkin muistuttaa, että kylpylähotelleilla on kasvaneiden kustannusten takia suuri paine ruoan, juomien ja hotelliyöpymisten hintoihin.

”Mutta emme voi siirtää kustannuksia hintoihin siinä määrin, miten paljon lisäkustannuksia meille tulee. Toisin sanoen joudumme tinkimään omasta kannattavuudestamme ja samalla pitämään kynsin ja hampain toimintaa yllä niin, että se tuottaisi kassavirtaa, eikä söisi pääomaa.”