Yritysbarometri: Kaksi kolmesta pirkanmaalaisesta yrityksestä kärsii työvoimapulasta

Noin puolet pirkanmaalaisista yrityksistä arvioi, että työvoiman saatavuus rajoittaa yrityksen kasvua jonkin verran tai paljon. Tampereen Kauppakamarin yritysbarometri julkaistiin tiistaina pidetyssä Pirkanmaan talousfoorumissa.

Pirkanmaalaiset yritykset ovat palautuneet koronakuopasta, mutta Venäjän hyökkäyssota ja inflaatio hämärtävät tulevaisuuden näkymiä. Maakunnan yrityksistä 61 prosenttia ennustaa, että niiden liikevaihto kasvaa viime vuoteen verrattuna, selviää Tampereen Kauppakamarin teettämästä syksyn yritysbarometrista.

Kauppakamarin johtaja Markus Sjölundin mukaan yritykset kamppailevat liikevaihdon kasvusta huolimatta kuitenkin kasvavissa määrin kannattavuuden kanssa. Noin viidennes yrityksistä pohtii barometrin mukaan investointien lykkäämistä tulevaisuuteen. Yritysbarometriin vastasi reilu 200 Tampereen kauppakamarin yli neljän työntekijän jäsenyritystä. Kolmannes yrityksistä ennustaa, että työntekijöiden määrä kasvaa seuraavan puolen vuoden aikana.

Mitä? Pirkanmaan liikevaihto toimialoittain 2021 Teollisuus 13,7 miljardia euroa Kauppa 10,3 miljardia Palvelut 5,9 miljardia Rakentaminen 3,7 miljardia Informaatio ja viestintä 1,8 miljardia Elämystalous 1,7 miljardia

Teollisuus ykkönen

Vuonna 2021 maakunnassa suurinta liikevaihtoa tehtiin teollisuussektorilla. Sen arvo oli 13,7 miljardia miljoonaa euroa, joista 54 prosenttia tuli teknologiayrityksiltä, 23 prosenttia metsäteollisuudesta ja 15 prosenttia kemiateollisuudesta.

Tampereen Konepaja oy:n Juhani Lehti kertoi Pirkanmaan talousfoorumissa, että teollisuussektorin osalta ongelmana on se, että komponenteissa on edelleen suuria toimitusvaikeuksia. Raaka-aineiden osalta tilanne on kuitenkin parantunut. Jopa yli kymmenen prosentin hintojen nostot eivät ole kuitenkaan vieneet tilauksia pois, ja Lehti sanookin, että tilauskannat ovat sektorilla varsin hyvät.

Kaupan liikevaihto ylitti viime vuonna ensimmäistä kertaa Pirkanmaalla kymmenen miljardin rajapyykin. Noin kuusikymmentä prosenttia sektorin arvosta tulee tukkukaupasta ja 40 prosenttia vähittäiskaupasta. Pirkanmaan osuuskaupan toimialajohtaja Mirkka Saikanmäki kertoi etänä järjestetyssä talousfoorumissa, että varsinkin Prismat ja verkkokauppa olivat korona-ajan voittajia. Tämän vuoden osalta kesäkaupassa mökkipaikkakuntien myynti oli vähäisempää kuin viime kesänä.

Saikanmäen mukaan tällä hetkellä kaupan haasteena ovat henkilökunnan sairauspoissaolot sekä työvoimapulan lisäksi henkilökunnan sairauspoissaolot. Ongelmia on varsinkin ABC-ketjussa. ”Vastuutehtäviin on vaikea saada osaajia”, Saikanmäki totesi.

Kolme neljästä pirkanmaalaisesta yritysbarometriin vastanneesta yrityksestä kärsii työvoimapulasta. Noin puolet yrityksistä arvioi, että työvoiman saatavuus rajoittaa yrityksen kasvua jonkin verran tai paljon.