Vaasalaisfirma ostamassa yli puolen miljoonan euron tonttia Ylöjärveltä – Tällaiset ovat suunnitelmat

Yhtiö on suunnitelmista vaitonainen, mutta Ylöjärven yrityspalvelujen mukaan yritys suunnittelee tontille varastoa, esittelytilaa ja myymälää.

Vaasalainen C. J. Hartman oy ostamassa tonttia Ylöjärven Kolmenkulman yritysalueelta. Kaupunginhallitus hyväksyi yhtiön ostotarjouksen 33 600 neliön määräalasta syyskuun lopussa.

Pöytäkirjan mukaan tontin myyntihinta on 17 euroa neliöltä ja sen hinta on 571 608 euroa.

Kunnanhallituksen pöytäkirjan mukaan tontin luovutuskirja pitää allekirjoittaa kahden vuoden kuluessa siitä, kun päätös on lainvoimainen. Varausmaksu on 57 160 euroa. Jos sopimus raukeaa, varausmaksua ei palauteta, mutta se hyvitetään, jos kauppa syntyy.

Yhtiöllä verkkokauppa, myymälöitä ja yrityspalveluja

C. J. Hartmanin tytäryhtiö on Hartman Rauta oy, jolla on kolme myymälää ja verkkokauppa. Tampereella yrityksellä on ammattirakentajia palveleva toimipiste ja Espoossa noutopiste.

Kummankin yhtiön toimitusjohtaja on Björn Hartman kommentoi yrityksen suunnitelmia niukasti. ”Kyseinen tontti on varattu, eikä mitään päätöksiä ole tehty. Tontti on vielä ostamatta ja suunnitelmat ja siihen liittyvät päätökset tekemättä.”

Asemakaavan mukaan tontti on toimitilarakennusten korttelialueella jonne voi rakentaa toimistorakennuksia, ympäristöä häiritsemättömiä teollisuus- ja varastorakennuksia sekä näiden yhdistelmiä. Toimintaan liittyviä myymälätiloja saa olla enintään 10 prosenttia rakennetusta kerrosalasta. Tontilla on rakennusoikeutta 20 175 kerrosneliömetriä.

Hartman sanoo, että prosessi on alkuvaiheessa, eikä kommentoi suunnitelmia tarkemmin.

Ylöjärven yrityspalvelujen asiakkuuspäällikkö Inkeri Remsu kertoo, että yritys on heille kertonut suunnittelevansa tontille 6 000 neliön varastohallia. ”Tilat koostuisivat konttoriosasta, näyttelytilasta, asiakaspalvelupisteestä ja varastosta.”

Remsun mukaan yhtiö on kertonut, että rakentaminen alkaisi ensi vuonna.

Kolmenkulmaan lisää tontteja

Ylöjärven puolella olevat Kolmenkulman tontit ovat käyneet varsin hyvin kaupaksi. Alueella toimii noin 15 yritystä. Alueella on vapaana viisi tonttia.

”Kaikki eivät vielä ole lähteneet rakentumaan. Kolmenkulman alueella moottoritien varsi on halutuin näkyvyyden kannalta.”

Osa tonteista on vasta merkitty varatuiksi, mikä tarkoittaa, ettei kauppaa tai vuokrasopimusta ole vielä tehty.

Remsu kertoo, että alueelle on nyt rakentumassa laajennus Rengastien suuntaan. Sinne rakennetaan parhaillaan kunnallistekniikkaa. Uusia tontteja tulee noin 15.