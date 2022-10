Pihla Group vaatii myyjiltään parempaa tulosta tai palkka putoaa – vaihtoehdoksi tarjotaan yrittäjyyttä

Pihla Groupin henkilöstöjohtajan mukaan palkkauksen muutoksissa noudatetaan lakeja, työehtosopimusta ja voimassa olevia työsopimuksia.

Pihla Group on Suomen suurin ikkunoiden ja ovien valmistaja, jolla on tuotantoa myös Pirkanmaalla Ruovedellä.

Aamulehti

Aamulehden saaman lukijavihjeen mukaan Pihla Groupin kuluttajamyynnissä työskenteleviä myyjiä yritetään yksipuolisella palkanalennuksella painostaa siirtymään yrittäjiksi. Pihla Group on Suomen suurin ikkunoiden ja ovien valmistaja, jolla on tuotantoa myös Pirkanmaalla Ruovedellä ja Nokialla.

Pitääkö tämä paikkansa, Pihla Groupin henkilöstöjohtaja Marko Kohvakka?

”Se, mitä tehdään, on lakien, työehtosopimusten ja henkilöiden voimassa olevien työsopimusten piirissä. Muutokset noudattavat niitä työsopimuksia, mitä henkilöt ovat taloon tullessaan sopineet. Mitään lainvastaista emme ole tekemässä.”

Miten myyjien palkkausta sitten muutetaan?

”Palkkausmallia muutetaan sillä tavalla, mikä on tämäntyyppisessä liiketoiminnassa mahdollista niin meillä kuin muuallakin. Työsopimustensa mukaan nämä henkilöt ovat osittain suoritepalkkauksessa, ja työnantajalla on oikeus tehdä siihen palkanosaan muutoksia. Sitä en kiellä, etteikö sitä oltaisi tekemässä.”

Onko palkkio entistä enemmän sidoksissa tulokseen?

”Kyllä. Suoritteeseen perustuva palkanosa voi olla liikevaihtoperusteinen, myyntiperusteinen tai tulosperusteinen. Meidän tapauksessa sitä ollaan siirtämässä enemmän tulosperusteiseksi.”

Kyse ei siis ole yksipuolisesta palkanalennuksesta?

”Ymmärrän, että joku voi sen kokea niin, koska provisioperusteet muuttuvat ja aikaisempaa tulotasoa on hankalampi saavuttaa. Työsopimuksessa on kuitenkin maininta, että työnantajalla on oikeus muuttaa provisioperusteita kerran vuodessa. Tämä on työehtosopimuksen mukainen palkkausjärjestelmä ja liitossa tarkistettu. Me emme riko lakia.”

Koskeeko tämä koko Pihla Gropin kuluttajamyyntiä?

”Tämä kuluttajamyyntiyksikkö työllistää noin 30 henkeä, jotka tekevät suoramyyntiä kuluttajille.”

Halutaanko myyjistä tehdä yrittäjiä?

”Se on tulossa rinnalle vaihtoehdoksi. Kyllä he voivat jatkaa työsuhteessa edelleenkin, mutta palkkiot poikkeavat siitä, mitä ne ovat olleet tähän asti. Vaihtoehtona on mahdollisuus siirtyä yrittäjäksi, perustaa oma liiketoimintansa ja jatkaa myyntiä sen kautta.”

Jos myyjä ryhtyy yrittäjäksi, saako hän tehdä myös muuta myyntiä?

”Ikkunamyyntiä tai muuta kilpailevaa toimintaa ei saa tehdä, muuten sitä ei ole rajoitettu.”

Vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan Pihla Groupin tilikauden tulos oli 2,14 miljoonaa euroa. Tarvitaanko siihen tällaisia keinoja?

”Meillä on useita yksiköitä, joista osa tekee hyvää tulosta ja osa ei tee. Muutoksia on pakko tehdä, jos kustannukset ylittävät saavutetun tulotason.”