Yli 70-vuotias perheyritys Lempäälästä nousi lupaavimpien kasvufirmojen joukkoon – Yksi kuva näyttää, kuinka kovaa tulosta se tekee

Lempäälässä jo neljän sukupolven ajan toiminut Lauta oy on ponnistanut Suomen lupaavimpien kasvuyritysten joukkoon Kasvu Open -kilpailussa. Vuonna 1948 perustettu yritys valmistaa ja myy puutavaraa sisustus- ja rakennuskäyttöön. Sen valikoimissa on yli 500 puutuotetta.

Kasvu Openin valtakunnalliseen 60 yrityksen kärkijoukkoon pääsi tänä vuonna kaikkiaan kymmenen pirkanmaalaista yritystä. Joukossa on sekä nuoria startup-yrityksiä että pitkän linjan toimijoita, joista lähes 75 vuotta toiminut Lauta oy on hyvä esimerkki.

Perinteisessä perheyrityksessä tehtiin vuonna 2015 sukupolvenvaihdos, jonka jälkeen toimintaa lähdettiin innolla kehittämään ja uudistamaan kolmen veljeksen voimin. Juho Kallonen, veljeksistä vanhin, nousi toimitusjohtajaksi. Timo Kallonen otti vastuulleen tuotannon ja Antti Kallonen ohjelmistokehityksen. Kaikkiaan Lauta oy työllistää 23 henkeä.

Mikä? Kasvu Open Kasvu Open oy tuottaa pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattuja avoimia sparrausohjelmia, joissa etsitään myös vuoden kasvuyritystä. Valtakunnalliseen 60 yrityksen kärkijoukkoon pääsi tänä vuonna seitsemän Pirkanmaan Kasvupolkuun osallistunutta yritystä. Joukossa on sekä startup-yrityksiä että pitkän linjan toimijoita Nokialta, Sastamalasta, Orivedeltä, Lempäälästä ja Tampereelta. Pitkään toimineita yrityksiä edustavat muun muassa Lauta oy, Liuskemestarit ja Sun Ura sekä startup-yrityksiä Commu, EVA Global ja Greenseq. Pirkanmaalta top 60 -joukkoon nousivat lisäksi Elastopoli Uudistuvan teollisuuden Kasvupolulta sekä Hovi Care ja Mobiilipiste Suomi Franchising -Kasvupolulta. Näille 60 yritykselle järjestetään sparrauspäivä 13. lokakuuta. Kymmenen kärkeen valikoituneet yritykset kisaavat Kasvu Openin Vuoden kasvuyritys -tittelistä.

Kovaa kasvua

Kasvuluvut ovat vakuuttavia. ”Lähdimme liikkeelle alle kolmen miljoonan euron liikevaihdosta, joka on nyt yli kaksinkertaistunut.”

Vuonna 2021 Lauta oy:n liikevaihto oli 6,5 miljoonaa euroa ja tulos 568 000 euroa. ”Tänä vuonna kasvua tulee kymmenisen pinnaa. Tavoitteena on nostaa liikevaihto nykyisestä 7 miljoonasta eurosta 20 miljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä. On siinä vielä tekemistä.”

Juho Kallosen mukaan kasvun ja kehityksen kannalta yksi avaintekijä on ollut digitaalisuus ja sen hyödyntäminen toiminnan kaikilla osa-alueilla. Yrityksen tarina ja tuotevalikoima ovat edustavasti esillä verkkosivuilla. ”Meillä on oma ohjelmistokehitystiimi. Virallinen verkkokauppamme on juuri aukeamassa. Sitä on kehitetty tiiviisti yhdessä jälleenmyynnin kanssa.”

Yrityksen tuotteet menevät nykyään pääsääntöisesti jälleenmyyjien varastoon. Juho Kallosen mukaan tavoitteena on, että tulevaisuudessa noin 30 prosenttia myynnistä tapahtuu sähköisesti.

Yrityksellä on Lempäälässä myös pihamyymälä, joka kuitenkin toimii nykyään lähinnä toimistona. ”Kuluttaja-asiakkaat ohjataan nykyään asioimaan jälleenmyyjien kautta. Yrityksellä on kuitenkin historiaa ja tällä tontilla on oltu 1960-luvun alkupuolelta asti, joten osa asiakkaista tulee vanhasta muistista paikan päälle.”

Korona kiritti

Yrityksen kasvua kiritti myös koronan synnyttämä kotoilu- ja rakennusbuumi. ”Kesällä 2021 tuli kunnon remontointivillitys, kun ihmiset eivät päässeet matkustamaan. Terassilaudat myytiin silloin meilläkin loppuun.”

Kotimaassa eniten myydään saunapaneeleita sekä sisäverhoukseen käytettäviä katto- ja seinäpaneeleita sekä lattialautoja. Ulkotilojen menestystuote on terassilauta. Suurin osa tuotteista valmistetaan yrityksen omassa höyläämössä Lempäälässä. Käytössä on myös teollinen maalauslinja.

Viime aikoina rakentaminen on ollut Ukrainan sodan vuoksi varovaisempaa, mikä heijastui kesän 2022 kysyntään. ”Se näkyy ihan selkeästi jo vientipuolellakin. Rahtiliikenne on ihan yleisesti vähentynyt.”

Kallosen mukaan yrityksen vienti on toistaiseksi pienimuotoista, mutta sitä puolta on tarkoitus kasvattaa. ”Meillä on käynnissä viennin kehityshankkeita. Toki kotimaassakin on vielä reilusti kasvupotentiaalia, mutta vienti nähdään hyvänä lisätukijalkana.”

Tällä hetkellä Laudan tuotteita viedään Ranskaan, Sloveniaan ja Unkariin.