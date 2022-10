Palkkasopu jättipettymys: päiväkodin lähihoitaja jää ilman palkankorotusta – ”On hyväksikäytetty ja nöyryytetty olo”

Superin puheenjohtaja Silja Paavola myöntää, että varhaiskasvatus jäi neuvotteluissa jalkoihin. Syynä Super pitää keväällä tehtyä erillissopimusta. Yhdeksän vuotta päiväkodissa töissä ollut Ylöjärveläinen Julia Halme tienaa kuussa 2 264 euroa.

Varhaiskasvatuksen työntekijät antoivat katkeraa palautetta Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin Facebook-sivuilla sen jälkeen, kun liitto hyväksyi yhdessä Tehyn ja KT:n kanssa valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen maanantaina. Hyväksytty ehdotus jätti varhaiskasvatuksessa työskentelevät lähihoitajat ilman lisäpalkankorotuksia.

”Emme kyenneet tekemään varhaiskasvatukseen ulottuvaa sopimusta”, huokaa Superin puheenjohtaja Silja Paavola Aamulehdelle. Superin jäsenistä useita tuhansia on töissä varhaiskasvatusalalla esimerkiksi päiväkodeissa.

Paavolan mukaan liittojen välistä ristiriitaa ratkonut valtakunnansovittelija totesi, että kunta-alan yleisen työehtosopimuksen alla olevien lähihoitajien mukaan ottaminen sopimukseen ei onnistu.

”Meille ilmoitettiin, että ei kyetä tekemään mitään sopimusta, joka kohdistuisi varhaiskasvatukseen. Meillä varhaiskasvatus oli viimeiseen asti mukana neuvotteluissa. Se jäi kuitenkin neuvotteluissa jalkoihin.”

Kunnallisella puolella työskentelevät varhaiskasvatuksen lähihoitajat saivat muiden kuntatyöntekijöiden kanssa kesäkuussa palkankorotuksen Jukon, Julkisen alan unionin sekä KT:n erillisneuvotteluissa. Super kertoo sivuillaan, että keväällä tehty erillissopimus vaikeutti nyt neuvoteltuun sopimukseen varhaiskasvatuksen mukaan ottamista.

Sopimuksessa todetaan, että mikäli Tehyn ja Superin neuvottelemat palkankorotukset olisivat olisivat keväällä erillissopimuksessa sovittuja korotuksia suurempia, neuvoteltaisiin keväällä tehdyistä ratkaisuista uudelleen.

Kevään eriä varhaiskasvatukseen?

Paavolan mukaan Super yrittää saada neuvoteltua keväällä erillissopimuksessa sovittuja paikallisia eriä myös varhaiskasvatukseen. Eriä on tarkoitus sopimuksen mukaan kohdentaa muun muassa henkilöstön saatavuuden turvaamiseen sekä paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen. ”Se riippuu paljon siitä, mihin työnantaja haluaa rahaa laittaa.”

Paljon puhutuista harmonisointirahoista ei varhaiskasvatuksen kohdalla ole työntekijöiden palkankorotushaaveissa apua, sillä varhaiskasvatus pysyy jatkossakin kuntien hoidettavana.

”Ei saatu mitään”

Yksi sopuun pettynyt on Ylöjärvellä päiväkodissa työskentelevä lähihoitaja Julia Halme. ”Ei saatu mitään”, Halme tuhahtaa ja kertoo olevansa pettynyt omaan ammattiliittoonsa.

”Tämä on todella väärin. Olemme osallistuneet työtaisteluihin ja meille on korostettu ettei vakaa (varhaiskasvatusta) unohdeta ja että Super ajaa meidän asiaa. On hyväksikäytetty ja nöyryytetty olo.”

Halmeen mukaan on historiallista, että Super hyväksyy ensimmäistä kertaa sopimuksen, jossa varhaiskasvatuksen palkankorotus on nolla euroa.

Halme kertoo olevansa onnellinen hoitajien hyvistä palkankorotuksista, mutta toteaa samalla, että myös varhaiskasvatusala kärsii työvoimapulasta. Halmeen mukaan tilanne pahenee jatkossa entisestään, kun eri lähihoitajatöiden välinen palkkaero kasvaa.

Yhdeksän vuotta päiväkodissa töissä ollut Halme tienaa kuussa 2 264 euroa. Kevään neuvotteluissa palkankorotus oli 46 euroa kuussa.

”Tekemämme työ on todella tärkeää. Kuinka tällainen sopimus kehdattiinkaan allekirjoittaa? Vielä sanottiin, että tämä on kaikille win-win-tilanne.”

