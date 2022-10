Koronan tuoma noste asuntokaupoissa on tasaantunut ja nyt lähestytään normaalia kaupankäynnin tasoa, sanoo Suomen Kiinteistövälittäjien Jussi Mannerberg.

Suomen asuntokauppa hidastuu ja asuntojen hinnat hieman laskevat loppuvuonna, selviää Suomen Kiinteistövälittäjät ry:n markkinaennusteesta.

Kaupankäynti ei ennusteen mukaan kuitenkaan romahda, vaikka asuntolainojen korot ja energian hinta ovat kohonneet. Yhdistyksen toimitusjohtajan Jussi Mannerbergin mukaan lasku on loppuvuodelle tyypillistä.

”Tilanteessa ei ole mitään erikoista. Ennemmin tai myöhemmin nousu alkaa taas”, hän rauhoittelee.

Kerrostalojen hinnat laskevat loppuvuonna ennusteen mukaan koko Suomessa keskimäärin noin 2–3 prosenttia. Tampereella lasku on pienempää, 1,9 prosenttia, kun taas muualla Pirkanmaalla lasku on kolme prosenttia. Pääkaupunkiseudulla laskua on 2,8 prosenttia.

Mannerbergin mukaan koronan asuntokauppaan tuoma piikki on tasaantunut ja nyt lähestytään normaalia kaupankäynnin tasoa. ”Enää hintapyyntöjä ei voi nostaa koko aikaa, vaan pitää olla realistinen. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ostajat voivat kävellä paikalle ja tarjota mitä vain.”

Kahtia jakautuneet markkinat

Ennusteen mukaan kerrostalo­kauppoja tehdään loppuvuonna Suomessa 5,9 prosenttia prosenttia edellistä vuosineljännestä vähemmän, Tampereella kuusi prosenttia vähemmän. Tampereella on Mannerbergin mukaan kahtia jakautuneet asuntomarkkinat.

”Tampereella on hieman pulaa isommasta asuntokannasta. Hyvin hoidetut taloyhtiöt menevät edelleen hyvin kaupaksi, mutta jos on huonokuntoinen taloyhtiö lähiöstä, niin vaikeaa on.”

Rivitalojen kauppa hyytyy ennusteen mukaan Tampereella 4,2 prosenttia, mutta muualla Pirkanmaalla kauppamäärä kasvaa hieman.

Mannerberg on huolissaan pankkien haluttomuudesta rahoittaa pienempien paikkakuntien asuntokauppoja. Hylätyksi tulee hakemuksia erityisesti sähkö­lämmitteisistä taloista.

”Pienten paikkakuntien väheksyminen pitäisi lopettaa. Ne eivät katoa kartalta tulevaisuudessakaan. Ihmiset haluavat asua väljemmin, mutta jos omakotitaloon ei saa lainaa, heidät pakotetaan keskustoihin. Tahtotila on jotain muuta kuin nyt on mahdollista.”