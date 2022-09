Euroalueen inflaatio nousi syyskuussa kymmeneen prosenttiin – energian hinnat ylös yli 40 prosenttia

Elokuuhun verrattuna kuluttajahintojen nousu kiihtyi selvästi.

STT

Euroalueen inflaatio nousi syyskuussa 10,0 prosenttiin, kertoo EU:n tilastoviranomainen Eurostat. Energian hinnat kohosivat yli 40 prosenttia vuoden takaisesta. Myös ruoka kallistui keskimääräistä enemmän. Hitainta inflaatio oli palveluissa.

Verrattuna elokuuhun kuluttajahintojen nousu kiihtyi selvästi. Elokuussa inflaatio laukkasi 9,1 prosentin tahtia. Lukemat ovat korkeimmat euron historiassa.

Inflaation kiihtyminen on omiaan luomaan painetta Euroopan keskuspankille (EKP) nostaa ohjauskorkojaan. EKP on nostanut ohjauskorkojaan kahdesti heinäkuusta lähtien. EKP:n tavoitteena on kahden prosentin inflaatio, mistä euroalue on loitontunut ohjauskorkojen nostoista huolimatta.

Energian hinnat kohosivat euroalueella syyskuussa 40,8 prosenttia, kun elokuussa tahti oli 38,6 prosenttia. Elintarvikkeiden, alkoholin ja tupakan kohdalla hintojen nousu kiihtyi 11,8 prosenttiin 10,6 prosentista.

Teollisuudessa ilman energiasektoria hinnat nousivat vajaat kuusi prosenttia ja palveluissa runsaat neljä prosenttia. Kummassakin hintojen nousu kiihtyi elokuuhun verrattuna.

Suurimmassa euromaassa Saksassa inflaatio nousi syyskuussa 10,9 prosenttiin elokuun 8,8 prosentista.

Suomessa inflaatio keskimääräistä alempi

Voimakkaimmin inflaatio runteli Viroa, jossa kuluttajahinnat kohosivat peräti 24,2 prosenttia vuoden takaisesta. Myös Latviassa ja Liettuassa inflaatio on kiihtynyt selvästi yli 20 prosenttiin.

Suomessa Eurostatin ilmoittama inflaatio oli 8,4 prosenttia, mutta Eurostatin ilmoittama inflaatio on yleensä hieman korkeampi kuin Tilastokeskuksen ilmoittama. Elokuussa Tilastokeskus kertoi Suomen inflaation olevan 7,6 prosenttia, kun Eurostat ilmoitti Suomen inflaation olevan 7,9 prosenttia.

Suomen inflaatio on euromaiden alhaisimpia. Vain Maltalla ja Ranskassa kuluttajahinnat ovat nousseet verkkaisemmin kuin Suomessa.