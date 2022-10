Tampereella joutuu jonottamaan McDonald’sin tilausta pahimmillaan jopa 40 minuuttia: onko tämä enää pikaruokaa? – Vakava työvoimapula piinaa alaa

Työvoimapula vaivaa pikaruokaravintoloita samaan aikaan, kun niiden suosio kasvaa. Tampereen McDonald’s-ravintoloiden yrittäjä kertoo, että pahimmillaan asiakkaat ovat joutuneet odottamaan ruokaa 40 minuuttia.

Hannu Wiinikainen on kaikkien Tampereen neljän McDonald’s-ravintolan yrittäjä. Lielahden McDonald’sissa kuvattu Wiinikainen toimii toisinaan itsekin kiireapuna.

Aamulehti

Kiirettä, pitkiä jonoja ja kuormittuneita työntekijöitä. Ravintola-alan huolestuttava työvoimapula on näkynyt syksyn aikana myös osassa pikaruokaravintoloita.

Tampereella toimivan neljän McDonald’s-ravintolan akuutti työvoimatarve on 30 kokoaikaista työntekijää. Tätäkin enemmän olisi mahdollista rekrytoida, mutta työntekijöiden löytyminen jo akuuttiin tarpeeseen on muodostunut mahdottomaksi tehtäväksi.

Tampereen-ravintoloiden yrittäjä Hannu Wiinikainen sanoo, että henkilöstöpulaan pyritään löytämään ratkaisuja kaikin keinoin.

”Syksyt ovat olleet rekrytointien osalta aina hankalia, mutta nyt tilanne on mennyt aiempaa heikompaan suuntaan. Täysi-ikäisiä ja kokoaikaisia työntekijöitä ei ole ollut hakijoiden joukossa juuri lainkaan.”

Tampereen McDonald’s-ravintoloissa piinallinen tilanne näkyy paitsi työntekijöille myös asiakkaille.

”Kun viime syksynä pisimmät yksittäiset odotusajat olivat 15, korkeintaan 20 minuuttia, ruokaa on tämän syksyn aikana joutunut oman tietoni mukaan odottamaan yksittäisissä tapauksissa jopa 40 minuuttia”.

Tilauspalveluja jouduttu sulkemaan

Wiinikainen kertoo, että ruuhkaisimmilla hetkillä ravintoloissa on jouduttu myös rajoittamaan ruoan tilausmääriä ja sulkemaan kuljetuspalveluiden tilauskanavia ravintolan ruuhkauduttua.

Äärimmäisenä toimenpiteenä ravintoloissa on kerran jouduttu myös hetkellisesti sulkemaan itsepalvelutilauspisteitä, jotta tilausten määrää on saatu rajoitettua.

”Äkkinäisiä henkilöstömuutoksia olemme kuitenkin pyrkineet paikkaamaan siten, että olemme henkilöstön suostumuksella siirtäneet heitä ravintolasta toiseen työtilanteen mukaan.”

Tampereella toimivan neljän McDonald’s-ravintolan akuutti työvoimatarve on 30 kokoaikaista työntekijää. Työntekijöitä haetaan näkyvästi Lielahden-ravintolassa. Tampereen-ravintoloissa työskentelee ympäri vuoden noin 400 työntekijää.

Vaivaa koko alaa

Työvoimatilanne on paikoin vaikea myös muissa pikaruokaravintolaketjuissa. Aamulehti kysyi tilanteesta myös Hesburger-, Subway- ja Burger King-ravintolaketjuista.

Subwayn Suomen maajohtaja Kati Litmanen vahvistaa Aamulehdelle sähköpostitse, että työntekijöitä on aikaisempaa vaikeampaa löytää. Tämä on näkynyt osassa ravintoloita esimerkiksi siten, että aukioloaikoja on jouduttu muuttamaan.

Burger King -ravintoloiden ketjujohtaja Siru Kalpio Resteliltä sanoo, että työntekijöiden saatavuudessa on alueellisia vaikeuksia. Niitä on etenkin vuoropäälliköiden ja päivävuoroa tekevien rekrytoinnissa.

Valtakunnallinen tilanne tunnistetaan myös ravintolaketju Hesburgerissa. Henkilöstöpäällikkö Tiina Nurmela-Aaltosen kuitenkin sanoo, että henkilöstöä on saatu palkattua ja syksyn rekrytointikampanjat ovat tuottaneet tulosta. Nurmela-Aaltonen kertoo, että ravintolaketjulla on valtakunnallisesti avoimia työpaikkoja 160. Ravintoloita on yhteensä 279.

Yleinen trendi on, että lama- ja taantuma-aikoina pikaruokaravintoloiden suosio kasvaa.

Pikaruoan suosio kasvaa

Samaan aikaan, kun henkilöstöpula piinaa osaa pikaruokaravintoloita, asiakasmäärien arvioidaan kasvavan.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että korkojen ja energian hintojen noustessa sekä inflaation kasvaessa erityisesti ravintola-alalle tärkeiden nuorten aikuisten ostovoima heikkenee.

Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useampi siirtyy pikaruokaravintoloiden asiakkaiksi.

”Vielä on liian aikaista sanoa, kuinka lopulta käy, mutta yleinen trendi on, että lama- ja taantuma-aikoina pikaruokaravintoloiden suosio kasvaa.”

McDonald’s-yrittäjä Hannu Wiinikainen tunnistaa pikaruokaravintoloiden kasvusuunnan. Asiakasmäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta, ja kasvu on tähtäimessä. Tämä aiheuttaa painetta rekrytoinnin puolelle.

”Täytyy toivoa, että rekrytointiongelmasta ei muodostu kasvun jarrua”.

McDonald’s-yrittäjä Hannu Wiinikaisen mielestä ravintola-alan työvoimapulasta ei puhuta vieläkään riittävästi julkisuudessa, vaikka tilanne on ollut pitkään tiedossa.

Ratkaisuja haetaan

MaRan Timo Lapilla on karu arvio tilanteen korjaantumisesta. Korona-aikana ravintola-alalta poistui vähintään 10 000 työntekijää. Työvoimapula vaivaa alaa pitkälle tulevaisuuteen.

Syitä on Lapin mukaan useita: syntyvyyden lasku tuo ongelmia eikä työperäinen maahanmuutto ole hänen mielestään riittävää.

”Suurin syy ovat kuitenkin liian ankarat ja pitkään kestäneet koronarajoitukset, jotka saivat erityisesti alan nuoret työntekijät hakeutumaan muihin työtehtäviin.”

Mitä toivottomalta tuntuvalle tilanteelle on sitten tehtävissä?

Lappi sanoo, että lyhyellä aikavälillä tilannetta voidaan helpottaa esimerkiksi lyhentämällä aukioloaikoja tai tekemällä valikoimista suppeampia. Hän lisää, että nykytilanteessa sekä työntekijät että yrittäjät kuormittuvat tilanteesta todella paljon.

Ymmärrystä ei tunnu löytyvän

McDonald’s-yrittäjä Hannu Wiinikaisen mielestä ravintola-alan työvoimapulasta ei puhuta vieläkään riittävästi julkisuudessa, vaikka tilanne on ollut pitkään tiedossa.

”Saan palautetta, että palkatkaa lisää henkilökuntaa. Tämä tuntuu hassulta, että tällaista palautetta tulee, kun ongelmien pitäisi olla kaikkien tiedossa. Kovasti kyllä yritämme palkata, mutta kun työvoimaa ei ole saatavilla, se ei ole yksinkertaisesti mahdollista.”

Kiire ja asiakkaiden ikävä kohtelu korostuivat, kun Aamulehti kysyi pikaruokaravintoloiden työntekijöiden kokemuksia alalta.

Tällaista on työskennellä alalla

Aamulehti kysyi pikaruokaravintoloiden työntekijöiltä, millaista on arki työpaikalla ja kuinka ruuhkatilanteet ja vajaa henkilöstömitoitus heille näyttäytyvät. Emme julkaise vastaajien nimiä asian arkaluonteisuuden vuoksi.

Useammassa vastauksessa esille nousi asiakkaiden käyttäytyminen työntekijöitä kohtaan.

Noin kolme vuotta alalla työskennellyt henkilö kertoo vastauksessaan, että vuosiin on mahtunut kiirettä, haukkumista ja ilkeyttä. Toisinaan hänestä tuntuu siltä, ettei myötätuntoa ole lainkaan.

”Suurin osa työntekijöistä on kuitenkin vielä alaikäisiä, joille aikuiset ihmiset huutavat ja raivoavat. Harvoin harjoittelijoillekaan suodaan yhtään myötätuntoa. Palautteissa saatetaan mainita suoraan, kuinka joku harjoittelija ei sovi hitauden takia kyseiselle alalle”, hän kirjoittaa.

Vastauksissa korostuvat myös henkilöstön vaihtuvuus.

”On normaalia, että nuoret työntekijät tekevät vain pätkiä esimerkiksi kesätyönä tai opintojen ohella, mutta huolestuttavaa on se, että vanhat ja kokeneet työntekijät ja esimiehet vaihtavat pois yrityksestä”, eräs kirjoittaa.

”Joka vuosi naamat vaihtuvat. Alle seitsemän ihmistä on pysynyt samoina niistä ajoista, kun aloitin itse vuonna 2019”, kirjoittaa toinen.

Yhteensä kaksi vuotta kahdessa eri pikaruoka-ravintoloissa Tampereella työskennellyt kuvailee arkea kiireiseksi, tapahtumarikkaaksi ja raskaaksi. Hän kertoo, että monien asiakkaiden kanssa tulee hyvin juttuun, mutta osa aiheuttaa turhaa mielipahaa.

Kiireen lisäksi hänen aikaisempi työpaikkansa näyttäytyi hänelle ilmapiirin osalta paikoin myrkyllisenä.

”Työntekijöitä saatettiin suosia esimerkiksi tietyissä työtehtävissä. Kerran myös kysyin, voisinko hakea pari päivää sairaslomaa, niin ne tarjottiin minulle palkattomana vapaana”, hän kertoo.

Ikävä suhtautuminen sairaslomiin nousi esille myös toisessa vastauksessa.

”Yrittäjän luoma ilmapiiri ja paine ravintoloiden ylimpiin esimiehiin loi jatkuvaa alimiehitystä vuoroissa sekä ikävää suhtautumista sairaslomiin.”