Fortum ryhtyy valmistelemaan Meri-Porin voimalaitosta kaupalliseen käyttöön – Energiavirasto ei huolinut laitosta tehoreserviin

Energiaviraston tehoreservin hankinta keskeytyy ja asian käsittely raukeaa. Fortumin tehoreserviin tarjoaman Meri-Porin hiililaudevoimalaitoksen lisäksi muita tarjouksia ei tullut.

Energiavirasto kertoi perjantaina päätöksensä Suomen seuraavan tehoreservikauden voimalaitoksista. Fortumin tehoreserviin tarjoama Meri-Porin hiililaudevoimalaitos ei tullut valituksi kilpailutuksessa, kertoo yhtiö tiedotteessa.

Tarjous hylättiin, koska Fortum sisällytti tarjoukseensa tasesähköriskin kustannuksia, jotka eivät ole tehoreservilain mukaisesti hyväksyttäviä. Fortum oli myös ainut tarjouksen tekijä. Tämä tarkoittaa sitä, että Energiaviraston tehoreservin hankinta keskeytyy ja asian käsittely raukeaa.

Hylkäyksestä huolimatta Fortum ryhtyy valmistelemaan Meri-Porin voimalaitosta kaupalliseen käyttöön. Voimalaitokselle tehdään perusteellinen vuosihuolto 10.– 31. lokakuuta 2022. Vuosihuollon aikana tehdään huoltotoimia, joilla pyritään varmistamaan Meri-Porin voimalaitoksen toiminta tarvittaessa täydellä 560 MW teholla. Laitokselle myös rekrytoidaan lisähenkilökuntaa.

Kaupallinen käyttö huomioidaan myös laitoksen kivihiilen ja käytössä tarvittavien kemikaalien hankinnassa. Varsinaisen sähköntuotannon aloittaminen riippuu sähkömarkkinoiden kulloisestakin tilanteesta.

Meri-Porin laitos Tahkoluodossa on Suomen viimeinen vain sähköä tuottava hiililauhdelaitos, joka käyttää polttoaineena kivihiiltä. Se otettiin käyttöön vuonna 1994 ja on ollut tehoreservissä vuodesta 2017. Se on suunniteltu peruskuormalaitokseksi, joka käynnistyttyään käy tasaisella teholla pitkiä ajanjaksoja.