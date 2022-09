Pyynikin käsityöläispanimo on asetettu konkurssiin – 10 000 sijoittajaa uhkaa menettää rahansa

Konkurssipesän tarkoitus on jatkaa panimon toimintaa Virossa, kunhan luvat on saatu kuntoon. Panimolle myös etsitään uutta ostajaa.

Pyynikin käsityöläispanimo on asetettu konkurssiin. Yhtiön toimitiloilla Tampereen Raholassa kuvattiin 10. kesäkuuta.

Aamulehti

Pirkanmaan käräjäoikeus on asettanut Pyynikin käsityöläispanimo oy:n konkurssiin torstaina 15. syyskuuta. Asiasta kertoi ensin Yle.

Osakkaille torstaina iltapäivällä lähetetyn tiedotteen mukaan on todennäköistä, että sijoittajat menettävät panimoon sijoittamansa rahat, sillä varoja voidaan palauttaa osakkaille vasta, kun velat on katettu. Pyynikin käsityöläispanimolla on 10 000 osakasta ja velkoja 3,3 miljoonaa euroa.

Konkurssihetkellä yhtiöllä oli noin 30 työntekijää, joista virossa 23 ja Suomessa seitsemän. Osakastiedotteen mukaan kaikki työntekijät irtisanotaan osana palkkaturvaprosessia.

Yhtiöllä on omistuksessaan panimo ja laitteet Tampereen Raholassa, missä sijaitsevat myös logistiikkatilat. Raholassa panimon toiminta on ajettu alas. Olutta on pantu Viron Haljalassa, missä tuotantotilat ja -laitteet ovat vuokralla.

Konkurssipesän pesänhoitaja Jussi Laakkonen kertoo Aamulehdelle, että konkurssipesä jatkaa toimintaa Haljalassa. Ensin varmistetaan viranomaisilta luvat, jotta toimintaa voidaan jatkaa, tuotteita tuoda Suomeen ja myydä asiakkaille.

Yhtiöllä on valmiita tuotteita toimitettavaksi kauppoihin Virossa ja Suomessa. Panimolle myös etsitään uutta omistajaa.

Konkurssi ei vaikuta osakkuusyhtiöiden, kuten ravintola Pyynikki Brewhousen toimintaan. Yhtiön verkkokauppa ja myymälä on toistaiseksi suljettu.