Järjestelmähäiriöistä kärsinyt S-pankki nostaa prime-korkoaan

S-prime on S-pankin oma viitekorko, jota käytetään viitekorkona talletuksissa ja lainoissa.

Järjestelmähäiriöiden takia viime päivät julkisuudessa ollut S-pankki nostaa prime-korkoaan. Pankki tiedottaa nostavansa S-prime 0,25 prosenttiyksikköä 0,50 prosenttiin.

Korko nousee lokakuun alussa.

S-prime on S-pankin oma viitekorko, jota käytetään viitekorkona talletuksissa ja lainoissa.

Koron nousu ei vaadi toimenpiteitä S-pankin asiakkailta. Edellisen kerran S-prime-korkoa on muutettu joulukuussa 2020.

Esimerkiksi OP-ryhmä on kertonut aiemmin nostavansa prime-korkoaan. Finanssiryhmä kertoi elokuun lopussa nostavansa prime-korkoaan 0,25 prosentista 0,75 prosenttiin. Muutos astui voimaan 12. syyskuuta. Koronnosto perustuu markkinakorkojen nousuun.

Edellisen kerran OP-prime muuttui huhtikuussa 2018.

S-pankki kertoi tiistaina kärsineensä lähes neljän kuukauden ajan tietojärjestelmävirheestä, jonka seurauksena joukko ihmisiä pääsi kiinni toisten verkkopankkeihin.

Virheen seurauksena eräiltä asiakkailta on viety jopa tuhansia euroja.

Tietojärjestelmävirheeseen liittyvän petossarjan taustalla epäillään olevan useita alaikäisiä henkilöitä.

Vangittuna oleva epäilty päätekijä on 16-vuotias, kuten useat muut epäillyt. Vangittuna on myös toinen pääepäilty, joka on 23-vuotias. Muutamia muita on ollut kiinniotettuna ja pidätettynä.

Nuoret epäilyt ovat olleet ystäviä keskenään ja koko tekijäjoukko on tavalla tai toisella tuntenut toisensa.