Metsä Boardilla on kartonkitehdas myös Hämeenkyrössä Kyröskoskella. Uuden tehtaan kapasiteetti on noin nelinkertainen Pirkanmaalla sijaitseviin verrattuna.

Kartonkiyhtiö Metsä Board kertoo aloittavansa esisuunnittelun uudesta taivekartonkitehtaasta Kaskisissa Pohjanmaalla.

Yritys arvioi, että mahdollinen investointipäätös voitaisiin tehdä aikaisintaan vuonna 2024.

Esisuunnittelu sisältää teknisen suunnittelun, infrastruktuuri- ja logistiikkaratkaisujen suunnittelun sekä päälaitehankintojen kilpailutuksen.

Tiedotteen mukaan lähtökohtana on fossiiliton tuotanto ja että raaka-aineiden, energian ja veden kulutus vähenisi nykyisiin tuotantolaitoksiin verrattuna.

Metsä Board on Euroopan suurin taivekartongin ja aaltopahvin valmistuksessa käytettävien valkoisten kraftlainereiden valmistaja. Sillä on kahdeksan tuotantolaitosta Suomessa ja Ruotsissa. Kartonkia valmistetaan kuudessa yksikössä, joista kaksi sijaitsee Pirkanmaalla.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukion mukaan esisuunnittelussa on rerussitehokas tehdas, jossa energiaa tai vettä käytetään mahdollisimman vähän.

Onko teillä suunnitelmissa siirtää tuotantoa muualta Kaskisiin, jos investointipäätös tehdään Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio?

”Ei. Tällä hetkellä ei ole sellaisia suunnitelmia. Se mitä tiedotteessa haluttiin sanoa, on, että lähdemme suunnittelemaan maailman resurssitehokkainta taivekartonkitehdasta. Se tarkoittaa että energian tai veden kulutus per tuotettu tonni on resurssitehokkuudessaan maailmanluokkaa ja alempi kuin nykyisillä tehtailla. Ympäristöön ja tehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.”

Tehtaan vuosikapasiteetti olisi noin 800 000 tonnia. Se on noin nelinkertainen verrattuna esimerkiksi Takon tehtaaseen Tampereella, missä tuotanto on 210 000 tonnia tai yli nelinkertainen Hämeenkyrössä sijaitsevaan Kyron tehtaaseen, jossa tuotanto on 190 000 tonnia.

Miksi tehdasta suunnitellaan Kaskisiin?

”Pääsyyt ovat, että täällä on hyvä tontti ja tilaa, teollisuuskaava on kunnossa ja satama on ihan vieressä. Tietysti myös se, että meillä on täällä tehdas jo olemassa.”

Kaskisten tehdas tuottaa tällä hetkellä valkaistua kemihierrettä, jota käytetään kartongin valmistukseen. »

Joukion mukaan esisuunnittelussa selvitetään myös, millaisia kuituja tehtaan tuottaman kartongin valmistuksessa käytetään ja Kaskisten tehtaan kemihierre on yksi vaihtoehdoista.