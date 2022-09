Näin paljon Wolt-lähetti Ramesh Sainju tienaa Tampereella – Seurasimme hänen työpäiväänsä ja näytämme, mistä palkkio nyt koostuu

Ruokaa kotiin kuljettava Wolt uudisti palkkiojärjestelmänsä syyskuun alussa. Vihaiset lähetit kertovat tulojensa romahtaneen. Wolt vakuuttaa, että kyseessä on lähettien toivoma parannus. Wolt-lähetit järjestivät syyskuussa Tampereella mielenosoituksen, osa piti ”lakkopäivän”. Tamperelainen Ramesh Sainju otti Aamulehden päiväksi mukaansa seuraamaan Wolt-lähetin työtä ja avasi tiliotteensa. Esimerkit näyttävät, mitä Woltin kiistelty uudistus tarkoittaa lähettien palkkioille.

Nepalilaistaustainen Wolt-lähetti Ramesh Sainju on asunut Suomessa lähes 15 vuotta ja kouluttautunut sinä aikana maisteriksi. Oman alan töitä on kuitenkin vaikea löytää, koska moni työpaikka vaatii Sainjun mukaan parempaa suomen kielen taitoa.

Aamulehti

Meksikolaistyylisen pikaruokaravintola Taco Beltin valmistama annos on juuri jätetty asiakkaan oven taakse Tampereen Ranta-Tampellassa. Istumme Wolt-lähetti Ramesh Sainjun Volkswagen Golfissa. Hän avaa läheteille tarkoitetun sovelluksen ja tarkistaa, paljonko on päivän ensimmäisen puolentoista tunnin aikana tienannut: 10,4 euroa. Jos on onnekas, sellaisen summan voi tienata tunnissakin, hän kertoo.