Poliisi: S-pankista paljastunut yli 50 maksuvälinepetosta, tutkinnassa 150 tietomurtoa

Poliisi tutkii tapahtumia S-Pankin tekemän tutkintapyynnön ja asianomistajien tekemien tutkintapyyntöjen seurauksena. Toistaiseksi vangittuna on kaksi epäiltyä.

S-pankin tietojärjestelmävirheeseen liittyvä tietomurtosarja jatkui poliisin mukaan kesän ajan. Toteutuneita tekoja eli maksuvälinepetoksia on tämän hetken tiedon mukaan 53 kappaletta. Näiden lisäksi poliisin tutkinnassa on arviolta noin 150 tietomurtoa.

Poikkeuksellista tapauksessa on tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Klaus Geigerin mukaan se, että epäiltyjen joukko asuu ja teot on tehty Suomessa. Lisäksi poikkeuksellisuutta lisää, ettei asianomistajia ole tapauksessa tarvinnut huijata, jotta rikoksia on voitu tehdä.

”Tutkinnassamme nyt oleva rikossarja on täysin erillinen valtakunnassa tapahtuneista niin sanotuista kalastelupetoksista, joita johdetaan ulkomailta käsin uhreja erehdyttämällä”, Geiger sanoo tiedotteessa.

Poliisi tulee ottamaan yhteyttä uhreihin esitutkinnan myötä. Tämän lisäksi S-pankki on ollut tai tulee olemaan yhteydessä uhreihin.

Poliisin tutkinnassa rikosnimikkeitä ovat ainakin törkeä maksuvälinepetos, törkeä rahanpesu ja tietomurto. Tällä hetkellä vangittuna on kaksi epäiltyä, joiden lisäksi muutamia muita on ollut kiinniotettuna ja pidätettynä.

Rikoksen uhreja on koko valtakunnan alueella, mutta tutkinta on keskitetty Länsi- sekä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksille

Poliisin toimista kertoi aiemmin Talouselämä.

