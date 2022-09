Lauri Helke jättää Onnibussin ja siirtyy yksityisen rautatiefirman johtoon – Näin hän kommentoi

Helke jättää samalla linja-autoyhtiö Onnibussin, jota hän oli perustamassa.

Lauri Helke on nimitetty Fenniarail oy:n toimitusjohtajaksi. Helke aloittaa tehtävässään 3. lokakuuta 2022.

Koulutukseltaan diplomi-insinööri oleva Helke toimii tällä hetkellä Onnibus oy:n ja sen sisaryhtiöiden Pirkanmaan Tilausliikenteen ja Satakunnan Liikenteen toimitusjohtajana. Yhtiöt kuuluvat Koiviston Auto-konserniin.

Tätä ennen hän oli VR:n suunnittelupäällikkö.

Fenniarail on vuonna 2009 perustettu suomalaisomisteinen yksityinen tavaraliikenteen rautatieyhtiö.

Jättää Onnibussin

Helke kertoo samalla jättävänsä tehtävänsä kolmen linja-autoyhtiön toimitusjohtajana. ”Olen täyttänyt 40 vuotta tänä kesänä ja ollut 11 vuotta Onnibussilla. Onnibus on taistellut itsensä saranapuolelta sisälle suljetulle markkinalle, ja nyt markkina on täysin auki ja Onnibussista on tullut markkinajohtaja.”

VR-taustainen Helke kertoo olevansa kiinnostunut hyödyntämään taitojaan linja-autoliikennettä paljon suljetummalla rautatiemarkkinalla. Rautatieliikennettä on avattu yksityisille toimijoille viime aikoina vähitellen. ”Lainsäädännöllisesti markkina on täysin auki, mutta johtuen kalustokysymyksistä kilpailu ei ole kunnolla päässyt käyntiin. Fenniarail on vielä pieni toimija, mutta sillä on iso potentiaali.”

Onko tavoitteena tehdä sama temppu junaliikenteessä, minkä Onnibus on tehnyt bussiliikenteessä? ”Ei voida ajatella, että pääsee markkinajohtajaksi, mutta jos saa 10 prosentinkin siivun Suomen rautatiemarkkinoista, se jo moninkertaistaa Fenniarailin.”

Fenniaraililla on tällä hetkellä kuusi omaa veturia vaunuineen, joilla se kuljettaa teollisuuden tuotekuljetuksia, kuten sahatavaraa ja UPM:n raakapuuta, Helke kertoo. ”Tarkoitus on laajentua.” Helke kertoo, että eduskunta salli tänä vuonna liikennöidä kansainvälisen liikenteen vaunuilla myös Suomen sisällä. Näitä vaunuja on Helken mukaan vapaana.

Päivitys 13.9.2022 kello 8.56: Päivitetty Lauri Helken kommenteilla.