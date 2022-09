Fitch Ratings pitää Suomen luottoluokituksen ennallaan tasolla AA+

Fitch pitää ennallaan huhtikuun ennusteensa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 2,1 prosenttia.

Luottoluokittaja Fitch Ratings piti Suomen valtion pitkäaikaisen velan luottoluokituksen ennallaan tasolla AA+, kertoo Valtiokonttori. Luokituksen näkymät ovat vakaat.

Luottoluokitus AA+ on toiseksi korkein AAA:n jälkeen. Suomen valtiolla on myös toinen luottoluokitus S&P Global Ratingsilta. Myös se on tasolla AA+.

Fitch pitää ennallaan huhtikuun ennusteensa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 2,1 prosenttia. Fitch odottaa kuitenkin, että bruttokansantuote laskee ensi vuonna reaalisesti 0,6 prosenttia.

Vuonna 2024 Suomen talouden pitäisi Fitchin arvion mukaan kasvaa 1,4 prosenttia, kun Suomen tärkeimpien kauppakumppaneiden taloudet lähtevät toipumaan.