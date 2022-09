Tamperelaisyrittäjä Ulla-Riitta Koskinen on huolissaan yel-uudistuksesta ja ihmettelee, miksi pienyrittäjiä ei ole kuultu: ”Näistä päättävät ihmiset, joilla ei ole kokemusta yrittäjyydestä”

Yrittäjien eläkelain uudistus on herättänyt kritiikkiä. Erityisesti huoleksi on noussut se, kuinka paljon yksinyrittäjien ja pienituloisten yel-maksut nousevat. Kokenut tamperelainen kampaamoyrittäjä sanoo, että lakimuutoksen valmistelussa olisi pitänyt kuulla eri tulotason yrittäjiä.

Aamulehti

Yrittäjien eläkelain (yel) uudistus on herättänyt yrittäjien keskuudessa vahvaa kritiikkiä. Esityksen kumoamista vaativa 67 000 allekirjoituksen adressi on tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä.

Lakimuutoksen valmistelu on ollut täysin poikkeuksellinen, sillä sitä ei lähetetty laajalle lausuntokierrokselle. Yrittäjien etujärjestöltä, eli Suomen Yrittäjiltä, ei pyydetty lausuntoa lainkaan. Myös tämä on herättänyt närää yrittäjien keskuudessa.

Yli 12 vuotta kampaamoyrittäjänä Prime Hair and Beauty Design -kampaamossa toiminut tamperelainen pienyrittäjä Ulla-Riitta ”Umppu” Koskinen on yksi yrittäjistä, joka on huolissaan yel-uudistuksesta. Hän kokee, että uudistuksen teossa ei ole kuultu pienyrittäjiä.

”Tuntuu, että näistä päättävät ihmiset, joilla ei ole itsellään kokemusta yrittäjyydestä ja siitä, kuinka riskialtista se on. Yrittäjyys on niin moninaista ja tulotaso vaihtelee tosi laajasti. Osa työskentelee yrittäjänä päätyönään, osa toimii siinä osa-aikaisesti.”

Koskinen kokee, että valmistelussa olisi täytynyt kuulla eri tulotason yrittäjiä. Hän miettii, luopuuko nyt moni uusi yrittäjä yrityksen perustamis­hankkeista korkeiden yel-maksujen pelossa.

”Omalla alallani tulo on täysin verrattavissa siihen, kuinka paljon asiakkaita on. Aloittavilla yrittäjillä eivät päivät monesti ole täynnä, jolloin kaikki tulo mitä tulee, menee yel-maksuihin.”

Pienyrittäjilläkin vahvat tuloerot

Yel on yrittäjien pakollinen eläkevakuutus. Yrittäjät maksavat eläke­vakuutus­maksua, josta kertyy heille työeläkettä samoin perustein kuin palkansaajille.

Lakiuudistuksella halutaan puuttua alivakuuttamiseen eli siihen, että yrittäjä maksaa pienimmän mahdollisimman yel-maksun, vaikka liiketoiminnan koon perusteella hänen tulisi maksaa suurempaa maksua.

Ulla-Riitta Koskinen (takana oikealla) ja kampaaja Noora Hartikainen tarkastelivat Lotta Rannan hiuksia. Hartikainen teki vaalennuksen Rannan hiuksiin.

Yel-järjestelmä on 52 vuotta vanha ja moni yrittäjä on kaivannut sen uudistamista. Koskinen kertoo suhtautuvansa järjestelmään ristiriitaisin tuntein. Hänestä yel-maksujen pitäisi olla suhteutettu siihen palkkaan, mitä yrittäjä oikeasti tienaa ja minkälaista palkkaa tämä nostaa. Erot voivat olla suuret jopa pienyrittäjien välillä.

”Meidänkin alalla on paljon pienyrittäjiä, jotka elävät tosi pienillä tuloilla, mutta alalla on myös pienyrittäjiä, joilla on todella moninkertaiset kuukausitulot verrattuna toisiin. Maksu ei voi olla sama molemmille.”

Lisääntyykö harmaa talous?

Koskinen kertoo itse säästävänsä eläkepäiviä varten rahastoilla ja kiinteistö­sijoittamisella. Hänellä on kolme erilaista eläkerahastoa, joista ensimmäiseen hän aloitti säästämään jo 20-vuotiaana. Hänellä on tällä hetkellä myös kolme omaa liiketilaa. Niiden hän kokee olevan pitkän ajan sijoituksia.

Osa uudistuksen kritisoijista on pelännyt harmaan talouden lisääntyvän uudistuksen myötä. Koskinen ei osaa sanoa käykö näin, mutta arvioi, että kauneuden­hoitoalalla harmaata taloutta tulee varmasti aina olemaan jonkin verran.

”Suurempi ongelma on harmaa talous itsessään. Se pitäisi kitkeä kokonaan. Tämä on myös osin kuluttajien vastuulla. Jos käy jatkuvasti kampaajalla, jossa maksetaan aina käteisellä ilman kuittia, pitäisi hälytyskellojen soida. Sellaista liiketoimintaa ei pitäisi kenenkään kannattaa.”