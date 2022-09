Pankkien johdon mukaan ohjauskoron nosto ei tuo äkkinäistä muutosta asuntolainankorkoihin.

Euroopan keskuspankki (EKP) ilmoitti torstaina nostavansa ohjauskorkoja 0,75 prosenttiyksikköä, mikä voi kasvattaa asuntovelallisten lainanhoitokuluja. Keskuspankki ei ole koskaan aikaisemmin nostanut ohjauskorkoja yhtä paljon kerralla.

Miten saatu tieto vaikuttaa teidän asiakkaidenne lainoihin, Nordean Tampereen-toimipaikan johtaja Jani Koivunen?

”Ohjauskorko varmaan kirittää korkojen nousua yleisestikin euriborin osalta, korot nousevat.”

Mistä asiakas tietää, minkä verran hänen lainansa nousee?

”Korkotaso on suurimmalla osalla asiakkaista kiinnitetty 12 kuukauden euriboriin. Tavallaan asiakkaalla on aina suojaa sen verran. Kun koron tarkistuspäivä on katkolla, silloin korkotaso elää.”

”Nythän on tehty jo euriborissa suhteellisen isojakin nousuja. 12 kuukauden euriborihan on 1,9 prosenttia, kun se oli nolla vielä viime vuoden lopulla. Tässä vaiheessa nousu on jo koettu ja jo suurempanakin.”

Miten asiakkaanne ovat reagoineet viime päivinä uuteen tilanteeseen?

”Nyt on tosi maltillista reagointia. Asiakkaat eivät ole reagoineet oikeastaan mitenkään. Yksittäisiä kysymyksiä on ollut.”

”Lainaneuvotteluissakaan ei ole näkynyt oikeastaan millään tavalla tämä tilanne tänään. Onko jopa semmoista, että tätä on osattu odottaa, koska ohjauskoron nostopaineesta on kirjoitettu jo aika monta viikkoa.”

Onko pankillanne olemassa työkalua, marginaalinlaskua tai muuta, jolla voi tulla asiakasta koroissa vastaan?

”Tässä hetkessä kannustamme asiakkaitamme maltillisuuteen ja hyödyntämään esimerkiksi meillä tarjolla olevaa lyhennysjoustoa. Tämä on työkalu muun muassa tällaisia äkillisiäkin tilanteita varten ja antaa joustoa arjen taloussuunnitteluun."

Miten saatu tieto vaikuttaa teidän asiakkaidenne lainoihin, OP Tampereen toimitusjohtaja Jani Vilpponen?

”Korot ovat olleet jo pidemmän aikaa nousussa, ja yleisin viitekorko on 12 kuukauden euribor, joka on jo tässä noussut. Varmaan aika pitkälle koronnosto on jo markkinoilla diskontattu. Suoraan tämä päätös ei välittömästi vaikuta lainoihin muuta kuin välillisesti.”

”Ohjauskoron nousuhan oli sinänsä markkinan odotusten mukainen, joten se on jo aika pitkälti jo mennyt markkinakorkoihin.”

Mistä asiakas tietää, minkä verran hänen lainansa nousee?

”Kun korot ovat nousussa, viitekorot nousevat silloin, kun on koron tarkistuspäivä. 12 euribor-lainassa kerran vuodessa, kuuden kuukauden kahdesti ja niin edelleen.”

”Kyllähän korot ovat nousussa, mutta jos katsotaan vähän pidempää aikajännettä, niin alhaallahan me olemme tässä kahden prosentin tasossakin.”

Miten asiakkaanne ovat reagoineet viime päivinä uuteen tilanteeseen?

”Kyllä tästä ilman muuta keskustellaan, mitä tämä korko tarkoittaa, mutta ehkä enemmänkin yleinen maailmantilanne ja energiakysymys ovat huulilla. Tässähän on paljon epävarmuustekijöitä, mutta kyllä tässä ihan normaalisti asuntolainakauppaa tehdään, ja kiinnostus on kiinteisiin korkoihin ja korkojen suojaamiseen 10–14 vuodeksi ja jopa pidemmäksi aikaa.”

Onko pankillanne olemassa työkalua, marginaalinlaskua tai muuta, jolla voi tulla asiakasta koroissa vastaan?

”Jos asiakkaalle tulee maksuhaasteita, sitten vaan pankkiin yhteyttä ja katsotaan, mitä voidaan tehdä ja tehdäänkö maksusuunnitelman muutos, kiinteitä korkojaksoja vai myydäänkö korkosuojavakuutus lainalle.”

”Rauhoittelisin tilannetta, sillä ei ole todennäköistä että korko olisi 6 prosenttia, jossa kohdin tehdään stressitestit. Sen tyyppistä näkymää ei pidetä todennäköisenä. Keskiviikkona oltiin markkinalla 2–2,5 horisontissa, sillä mennään luultavasti jonkin aikaa.”