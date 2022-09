Main ContentPlaceholder

Talous

Näin paljon bensa maksaa nyt: Hinnat laskevat hitaasti, vaikka raakaöljyn hinta on jo tammikuun tasolla – tässä on syy

Raakaöljyn hinta on tammikuun tasolla. Lisäksi hallitus alensi jakeluvelvoitetta, joka on nyt alempi kuin tammikuussa. Miksi hinta on yhä tammikuuta korkeampi?

Torstaina 8. syyskuuta polttoaineet olivat Ylöjärvellä yli kaksi euroa Elovainion ST1:llä, Ylöjärven Teboililla, Ylöjärven ABC:llä ja Elovainion Nesteellä.