Näin ennätyksellisen kova koronnosto iskee asuntovelalliseen – Kokeile laskurilla, miten nousu vaikuttaa lainasi kuukausierään

Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoja ennätyspaljon, 0,75 prosenttiyksikköä. Koron nosto vaikuttaa etenkin asuntovelallisten arkeen. Laskuri kertoo, miten korkojen nousu kasvattaa lainanhoitokuluja kuukaudessa.

Euroopan keskuspankki (EKP) ilmoitti torstaina nostavansa ohjauskorkoa 0,75 prosenttiyksikköä. Yhtä suurta nostoa ei ole koskaan aikaisemmin tehty kerralla.

Keskuspankki kiristää rahapolitiikkaansa kiihtyvän inflaation eli kuluttajahintojen kallistumisen takia. ”Taloustilanne ja näkymät ovat menneet täysin uusiksi”, kertoo finanssiyhtiö Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

Vielä vuosi sitten ajatus oli von Gerichin mukaan se, ettei keskuspankki lähde kiristämään rahapolitiikkaa pitkään aikaan ja ettei euroalueen talous kestä korkeampia korkoja. Keskuspankki nosti ohjauskorkoa jo heinäkuussa 0,5 prosenttiyksikköä. Koronnosto oli ensimmäinen 11 vuoteen.

Euroalueen inflaatio nousi elokuussa yhdeksään prosenttiin. Keskuspankin inflaatiotavoite on kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä. Von Gerichin mukaan keskuspankki viestii nyt olevansa tilanteesta hyvin huolissaan ja tekevänsä kaiken tarvittavan inflaatiotason eteen. ”Tässä ympäristössä se vaatii rajujakin toimia.”

Vaikuttaa asuntovelalliseen

Ohjauskoron nosto vaikuttaa konkreettisesti asuntovelallisen arkeen, sillä se ohjaa markkinoilla vallitsevia korkoja, kuten euriboria. Suomalaisten asuntolainojen yleisin viitekorko on 12 kuukauden euribor. Koronnousu voi vaikuttaa tuntuvasti asuntovelallisen kuukausierään. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi Suomen Pankin mukaan vuoden alusta prosenttiyksikön ja oli heinäkuussa 1,76 prosenttia.

Jos on esimerkiksi ottanut 200 000 euron lainan 25 vuoden maksuajalla, kuukausittainen maksuerä olisi 0,76 prosentin korolla noin 732 euroa. Prosenttiyksikön korkeampi korko tarkoittaa noin sadan euron lisäkuluja kuukaudessa.

Pankkien ennuste: näin euribor nousee

12 kuukauden euribor nousi plussalle huhtikuussa monen vuoden tauon jälkeen. Tällä viikolla euribor liikkui jo yli 1,9 prosentissa. Von Gerich sanoo, että vaikka historiallisesti korkotaso ei vielä ole kovin korkea, näin nopeaa muutosta ei ole euroaikana koskaan aikaisemmin nähty.

Ohjauskoron nosto ei suoraan määrittele euriborin liikkeitä, mutta vaikuttaa niihin. Von Gerichin mukaan euriborin korkotaso hinnoittelee jo EKP:n suurta nostoa. Ohjauskoron nousu 0,75 prosenttiyksiköllä lisää nostopaineita. Tulevaan korkotasoon vaikuttaa torstain päätöksen lisäksi se, mitä EKP tekee seuraavissa kokouksissaan.

Nordea arvioi von Gerichin mukaan, että 12 kuukauden euribor voi nousta 2,5 prosentin tuntumaan vuoden loppuun mennessä, jos EKP jatkaa suuria koronnostoja. Ympäristö on kuitenkin hyvin epävarma, eikä hänen mukaansa edes keskuspankki halua antaa minkäänlaista ohjeistusta pidemmälle kuin yhden kokouksen kerrallaan. ”Epävarmuus on suuri, mutta se on meidän tämän hetken paras arvauksemme.”

Von Gerich uskoo, että tällä erää suurin nousu euribor-korossa on jo nähty. 12 kuukauden euribor on noussut kuluvan vuoden aikana liki kaksi prosenttiyksikköä, ja Gerichin mukaan näyttää epätodennäköiseltä, että korko nousisi yli neljään prosenttiin.

Liiketoimintajohtaja Kirsi Välimäki Tampereen Seudun Osuuspankista puolestaan kertoo sähköpostitse, että OP:ssa 12 kk euriborin uskotaan nousevan vielä jonkin verran ja vakautuvan ensi vuonna 2–2,5 prosentin tasolle.