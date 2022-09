Omakotitalo karkottaa ostajat Tampereen seudulla, jos sähkönkulutus ylittää tämän rajan – Kiinteistönvälittäjä: ”Tällaiset kierretään kaukaa”

Jos sähkölämmitys huomioidaan omakotitalon hinnassa, kauppa käy kyllä, sanoo kiinteistönvälittäjä Marko Mäkelä. Taloa harkitsevilla on kaksi toivetta ylitse muiden.

Sähkölämmitteistä omakotitaloaan myyvällä voi olla tiukat paikat käsillä. Sähkön hinnan nousu on joidenkin kiinteistönvälittäjien mukaan hidastanut jo sähkölämmitteisten omakotitalojen kaupankäyntiä.

Elina Perhonmäki Kiinteistömaailmasta sanoo, että myyjät ovat huolissaan.

”Heitä mietityttää nyt enemmän, miten tässä käy.”

Suomessa on vajaa 500 000 sähkölämmitteistä omakoti- tai paritaloa. Vanhemmissa isohkoissa omakotitaloissa kulutuslukemat ovat tyypillisesti 25 000 ja 30 000 kilowattitunnin välillä vuodessa, jos lämmitysmuoto on suorasähkö.

”Uskon, että sellainen talo tässä tilanteessa kierretään mieluummin kaukaa”, sanoo kiinteistönvälittäjä Jukka Suomela Glik LKV:stä.

Samansuuntaisen arvion antaa kiinteistönvälittäjä Marko Mäkelä Kiinteistö ja Rakennus Mäkelä LKV:stä. Hänen mukaansa yli 25 000 kilowattituntia vuodessa "alkaa olla silmäkulmia nostattava”.

”Silloin pitää olla selitys, vaikkapa että on autotallia lämmitetty tai talossa asuu kahdeksan henkeä.”

Sähkölämmityksissä eroja

Yhä useampi on näytölle tullessaan kiinnostunut siitä, millainen perhe talossa on asunut. Lämpimän veden kulutus vaikuttaa välittäjien mukaan merkittävästi sähkölaskuun.

”Ihmiset miettivät, että jos talossa on asunut neljä teiniä ja meillä on yksi lapsi, meillä on varmasti huomattavasti vähemmän vedenkulutusta”, kertoo Perhonmäki.

Lämmitysmuodosta ja energiatehokkuuden parantamisesta käydään ostajaehdokkaiden kanssa aiempaa perusteellisempia keskusteluja. Mäkelän mukaan suora sähkölämmitys pattereilla on hankalin, sillä se ei mahdollista lämmön varaamista halpoina yötunteina. Betonilattiaan upotettu kaapeli on tässä mielessä parempi vaihtoehto.

Jos sähkölämmitys on toteutettu kattilalla ja lämmönjako vesikiertoisella järjestelmällä, on siirtyminen vähemmän kuluttaviin lämmitysmuotoihin, kuten maalämpöön, halvin toteuttaa.

Takka pitää olla

Kiinteistönvälittäjien mukaan sähkölämmitteistä taloa harkitsevilla on kaksi toivetta ylitse muiden – varaava tulisija ja ilmalämpöpumppu.

"Suorasähkölämmitteiset talot, joissa ei ole hormia tai mahdollisuutta sellaiselle ovat aika haastavia myydä”, sanoo LKV RE/MAX Centerissä työskentelevä kiinteistönvälittäjä Sanni Reinola.

Ilmalämpöpumpun iällä on väliä. Mäkelän mukaan on iso ero, lämmittääkö taloa 2000-luvun alun vai korkeintaan pari vuotta vanha ilmalämpöpumppu. Hänen mukaansa myyjän voi olla kannattavaa vaihtaa se uuteen.

”Ja jos kuuluu niihin onnekkaisiin, jotka ovat jo aurinkopaneelit laittaneet katolle, kyllä välittäjä hymyilee ajaessaan pihaan. Muutkin kuin sähkölämmittäjät saisivat niitä miettiä.”

Hinta on huulilla

Osa välittäjistä ei ole vielä huomannut sähkölämmitteisten talojen hinnoissa laskua. Perhonmäen mukaan ostoaikeissa olevat ovat näytölle tullessaan miettineet valmiiksi, ovatko valmiita ostamaan sähkölämmitteisen talon vai eivät.

”On sellaisia, joilla on vielä seuraavaan syksyyn asti voimassa oleva edullinen sähkösopimus, jonka saa siirrettyä uuteen taloon. He ovat optimistisia, että vuoden päästä tilanne on rauhoittunut.”

Mäkelä sen sijaan sanoo, että asiasta tulee jatkuvasti kysymyksiä.

”On joka viikko ihmisten huulilla, että onko huomioitu hinnassa, mikä lämmitysmuoto talossa on. Viestini on, että jos lämmitysmuoto on huomioitu hinnassa, se ei haittaa yhtään myyntiä.”

