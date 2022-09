Tekniikka & Talous: Helsingin telakkaa haetaan konkurssiin

Helsingin telakka on joutumassa konkurssikurimukseen. Tekniikka & Talous kertoo, että laivojen sisustuksia valmistava yhtiö Merima on jättänyt konkurssi­hakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen tiistaiaamuna.

Telakkayhtiö Helsinki Shipyard on rakentanut etupäässä jäänmurtajia Venäjälle. Helsingin telakan on vuodesta 2019 omistanut kyproslainen Algador Holdings, jonka pääomistaja on venäläinen liikemies Vladimir Kasjanenko.

Telakka on ajautunut tänä vuonna ongelmiin Venäjälle asetettujen talouspakotteiden vuoksi.

Tekniikka&Talouden mukaan Helsingin telakka on hakenut ulkoministeriöltä vientilupaa jäänmurtajalle, joka tulisi venäläisen kaivosyhtiön Norilsk Nickelin käyttöön. Laivan rakentaminen olisi tarkoitus aloittaa ensi vuonna Hietalahden telakalla.

Helsinki Shipyardin liikevaihto oli viime vuonna vajaat 180 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 119 000 euroa. Henkilöstön määrä oli reilut 400 henkeä vuoden 2020 lopussa.