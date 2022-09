Kangasalla toimiva Tamsilk kamppailee kohoavien kustannusten ja osaajapulan kanssa – etsii taas uutta väkeä

Kangasalla toimiva tekstiilialan yritys Tamsilk rekrytoi uutta väkeä elokuussa aloittaneen toimitusjohtajansa voimin.

Kangasalla toimiva, vuonna 1909 perustettu Tamsilk oy on taas uuden edessä. Yrityksen toimitusjohtaja on juuri vaihtunut, sillä edellinen, vain vuoden ajan toimitusjohtajana toiminut Juha Haapasaari jätti tehtävänsä keväällä. Hänen tilalleen toimitusjohtajaksi kutsuttiin pääkaupunkiseudulla asuva Kati Saari, 58, joka aloitti työnsä elokuussa.

Saari aikoo työskennellä kolme päivää viikossa Kangasalla ja kaksi Helsingissä. Taustoiltaan hän kertoo olevansa ”sielultaan torikauppias”.

”Aloitin 15-vuotiaana Helsingin Kauppatorilla myymällä mansikoita. Sitten olin 16 vuotta Helsingin Stockmannilla, jossa sain rokotuksen asiakastyytyväisyydestä. Sitten olin Moskovassa perustamassa Venäjän Zaraa silloin, kun Venäjällä vielä kehtasi toimia. Välillä olin töissä mainostoimistossa. Olen ollut useamman yrityksen hallituksissa ja tehnyt konsulttibisnestä. Verkkokauppa Weecos oli ensimmäinen kosketukseni verkon yli tehtävään liiketoimintaan”, Saari kertoo taustastaan.

Mikä? Tamsilk oy Suomalainen vaatemerkki, joka valmistaa vaatteita Kangasalla. Työllistää yli 40 henkilöä Kangasalla. Rekrytoi parhaillaan uutta väkeä. Yrityksen liikevaihto oli 2,7 miljoonaa euroa vuonna 2020. Liikevoitto oli 23 tuhatta euroa tappiolla. Uusi toimitusjohtaja Kati Saari aloitti tehtävässään elokuussa 2022.

Kotimainen tuotanto halutaan pelastaa

Tamsilkin historia juontaa juurensa 1900-luvun alkuun. Ossian Hongen perusti Kotiteollisuustrikootehtaan vuonna 1909 Tampereen Hämeenpuistoon. Vuonna 1925 nimi muuttui Tampereen Silkkikutomoksi ja omistajaksi merkittiin Edith Hongen. Tamsilk-nimiseksi yritys muuttui 1960-luvun alussa. Nykyisin yrityksen pääomistajat ovat Lasse Larvanko, Pekka Siivonen-Uotila, Jari Tuovinen ja Lauri Sommarberg.

Vaatemerkki tunnetaan merinovillaisten ja silkkisten alusvaatteiden valmistajana ja siitä, että tuotteet myös valmistetaan 100-prosenttisesti Suomessa.

Saaren mukaan kotimaisuus pidetään brändin ytimessä myös jatkossa.

”Tamsilkin ytimessä on Made in Kangasala, se ei muutu ikinä. Omistajat haluavat pelastaa suomalaisen tuotannon. Uskomme, että kun tekee asiansa hyvin ja riittävän ytimekkäästi ja kertoo siitä verkossa, siitä voi tehdä kannattavaa liiketoimintaa.”

Toinen strategioista on ”olla iholla”. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotannossa keskitytään jatkossa vain alus- ja väliasuihin, koska se yrityksessä osataan. Toimitusjohtajana Saaren ensimmäisiä tehtäviä oli tyhjentää varastoista alennusmyynnillä Neulomon aikaiset muiden tuotteiden varastot ja hajakoot.

Osaajien puute

Tamsilkin haasteita ovat tällä hetkellä tuotantokustannusten nousu ja vaateteollisuuden osaajien puute. Halpatuontimaihin ja Baltian maihin siirretty vaateteollisuus kärsii Suomessa osaajien puutteesta.

Tamsilkillä on lähiaikoina edessä ydintekijöiden eläköitymisiä. Näihin vastataan uusilla rekrytoinneilla. Haussa on uusi tehtävään perehdytettävä laitostyöntekijä, kaksi somesuunnittelijaa ja osa-aikaisia myyjiä Kangasalan myymälään kiireavuksi.

Lisäksi aiempi tuotantopäällikkö Piia Hatunen lähti kesällä muualle töihin, ja hänen tilalleen on nyt haussa uuden toimitusjohtajan työpariksi ompelimon tuotantopäällikkö.

”Nyt on työntekijän markkinat myös vaateteollisuudessa niin kuin muuallakin. Olemmekin pohtineet, täyttyykö kotimaisuuslupauksemme, jos rekrytoimamme laitostyöntekijä tuleekin ulkomailta”, Saari sanoo.

Silkkiä ei saa Suomesta

Kotimaisuuden suhteen nykykuluttajat ovat hyvin tiedostavia. Saari kertoo Tamsilkin saavan toisinaan moitteita siitä, että se hankkii käyttämänsä merinovillan ja silkin ulkomailta.

Silkkiä valmistetaan teollisesti kuitenkin ainoastaan Kiinassa.

Kuluttajien kaipaama kotimaisuus on sekin nykymaailmassa haastava käsite. Kevyimmillään se voi tarkoittaa sitä, että vain niskamerkki on ommeltu Suomessa. Design from Finland -merkin taas saa, kun suunnittelu on tehty Suomessa. Lähituotannosta puhutaan myös silloin, kun vaatteet on ommeltu Virossa tai muissa Baltian maissa.

”Se on tietenkin paljon parempi kuin se, että vaate olisi valmistettu Bangladeshissa. Mutta jos Tamsilk siirtyisi kokonaan suomalaiseen merinovillaan, Suomessa pitäisi aika tavalla lisätä suomenlampaiden kasvatusta,” Saari sanoo.