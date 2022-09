Tällaisia sähkösopimuksia ihmisillä nyt on ja tämän verran ne maksavat – Näin he aikovat säästää: ”Kiersin ulkovalaisimen kolmesta lampusta yhden pois”

Hemmo Laiho, yliopistonlehtori ja Silja Lehtonen, museonjohtaja sekä Pilvi Laiho, 11, Kaarinasta: 1. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus, koska määräaikainen päättyi. Syyskuun loppuun hinta on yösähköllä 13 snt/kWh ja päiväsähköllä 14 snt/kWh. Tämä hinta on vielä siedettävä. Asumme paritalossa, jossa on sähkölämmitys. 2. Jos hinta pysyy tässä, se ei vaikuta radikaalisti, mutta jos hinta moninkertaistuu, se vaikuttaa talouteemme etenkin talvella. Silloin sähkölaskuihin pitää varautua ennalta. 3. Lähtökohtaisesti ei käydä saunassa, ja suihkussa käydään lyhyesti, ja täytyy varautua siihen, että talon lämpötila on maksimissaan 20 astetta, kun nyt lämpö on 23 astetta.