Ruokalähettiyritys Kavall lopettaa Tampereella ja Helsingissä vain yhdeksän kuukauden jälkeen

Kavallin toimitusjohtaja korostaa, että kyseessä on väliaikainen ratkaisu. Yhtiön tavoitteena on palata vielä takaisin Suomeen.

Aamulehti

Ruotsalainen ruokalähettiyritys Kavall lopettaa toimintansa Tampereella ja Helsingissä vain yhdeksän kuukauden jälkeen. Suomi oli start up -yhtiön ensimmäinen kansainvälinen markkina-alue.

Yhtiön toimitusjohtaja John Tengberg kertoo, että päätöksen taustalla on rahoitusmarkkinoiden kehitys kuluneen 6–9 kuukauden aikana. ”Tilanne on hankala meille ja monille muille start up -yrityksille, jotka ovat vielä riippuvaisia rahoituksesta.”

Lue lisää: Tampereella aloittanut ruotsalaisyhtiö lupaa toimittaa ruokaostokset kotiovelle 10 minuutissa – näin se toimii

Hänen mukaansa rahoitusmarkkinoiden tilanne pakotti yhtiön tarkastelemaan toimintaansa. Viikkojen harkinnan ja keskustelujen jälkeen toiminta päätettiin keskeyttää sekä Tampereella että Helsingissä.

Mikä? Kavall Ruotsalainen start up aloitti toimintansa Tukholmassa toukokuussa 2021. Avasi syksyllä 2021 varastokaupat Göteborgissa ja Malmössä. Laajeni Suomeen vuoden 2021 joulukuun alussa. Ensin toiminta alkoi Helsingissä. Norjassa Kavall toimittaa ruokaostoksia Oslossa. Sai elokuussa 2021 lähes viiden miljoonan euron siemenrahoituksen. Yhtiöön ovat sijoittaneet VNV Global ja Inbox Capital sekä enkelisijoittajat Fredrik Jung-Abbot ja Samir Bachkani.

Tarkoituksena palata

Tengberg korostaa, ettei Suomen markkinoissa ollut mitään vikaa ja että kyseessä on väliaikainen ratkaisu. ”Me uskomme yhä suomalaiseen markkinaan, ja tavoitteenamme on vielä palata. Näissä olosuhteissa näimme kuitenkin parhaaksi keskeyttää operatiivisen toimintamme.”

Kavall aloitti toimintansa Tampereella ja Helsingissä joulukuussa 2021. Yhtiö mainosti silloin toimittavansa ruokaostokset asiakkaiden kotioville vain kymmenessä minuutissa. Tilaukset tehtiin mobiilisovelluksessa, minkä jälkeen tuotteet koottiin yhtiön omassa lähivarastossa, ja työntekijä toimitti ne asiakkaalle sähköpyörällä.

Lue lisää: Aamulehti tilasi ruokaostokset kotiin kolmesta eri palvelusta ja nopein lähetti oli oven takana vartissa – Miten se on edes mahdollista?

160 työntekijää irtisanottiin

Tengberg kertoo, että Kavallilla oli Tampereella ja Helsingissä yhteensä noin 160 työntekijää, joista suurin osa työskenteli osa-aikaisena.

Kavallin Tampereen varasto sijaitsi kauppakeskus Tullintorilla. Yhtä varastoa kohden yhtiö palkkaa noin 45 työntekijää. Jokaisella varastolla on myymäläpäällikkö, keräilijöitä ja lähettejä. Kaikki tekijät, myös lähetit, ovat Kavallin kanssa suorassa työsuhteessa.

Lopettamispäätöksen vuoksi kaikki työntekijät irtisanottiin. ”Tämä on ikävää, ja toivon, että voisimme olla erilaisessa tilanteessa. Olemme pahoillamme, että jouduimme luopumaan hyvistä työntekijöistä, mutta olosuhteet ovat mitä ovat”, Tengberg sanoo.

Toistaiseksi yhtiö aikoo Tengbergin mukaan keskittyä Ruotsiin ja Norjaan, joissa Kavall toimii yhteensä neljässä kaupungissa. Tarkoituksena on Tengbergin mukaan kasvattaa yritystä, jotta se voi palata Suomeen aiempaa vahvempana.