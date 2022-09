Sähkön hinnan raju nousu näkyy Tampereen asuntokaupassa – ”Sähkölämmitteiset talot ovat valitettavasti väärää rahaa juuri nyt”

Raju sähkön hinnan nousu heijastelee nyt myös asuntokauppaan. Lämmitysmuodoista keskustellaan paljon, ja yksi lämmitysmuoto on ehdottomasti ylitse muiden.

Tampereen asuntokauppa on hiljentynyt viime vuodesta. Siihen ovat vaikuttaneet muun muassa Ukrainan sota, inflaatio ja korkojen nousu. Kuva otettu huhtikuussa 2022.

Aamulehti

Sähkön hinnan raju nousu ja huoli hinnannousun jatkumisesta ovat alkaneet näkyä myös asuntokaupassa. Sähkölämmitteisten asuntojen ja omakotitalojen myynti on hidastunut, kertoo Sp-Koti Tampere Rosmarinin yrittäjä Anne-Maria Hirviniemi.

”Sähkölämmitteiset talot ovat valitettavasti niin sanotusti väärää rahaa juuri nyt. Kysyntä on aika vähäistä”, Hirviniemi sanoo. Hänen mukaansa sähkölämmitteisten talojen kysyntä alkoi vähenemään samaan aikaan, kun sähkön hinta alkoi nousta ja julkinen keskustelu aiheesta alkoi.

OP Koti Pirkanmaan toimitusjohtajan Timo Voutilaisen mukaan siinä missä ennen tärkeintä asunnossa oli ”sijainti, sijainti ja sijainti”, nyt toiseksi tärkeäksi tekijäksi on kiilannut lämmitysmuoto. Hän muistuttaa kuitenkin, että omakotitaloa ostettaessa ostetaan aina kokonaisuutta.

”Paljon lämmitysmuodosta keskustellaan, mutta on hyvä muistaa, että lämmitysmuoto on vain yksi osa sitä kokonaisuutta. Se on vain yksi talon ominaisuuksista”, Voutilainen sanoo.

Maalämpö on ehdoton ykkönen

Energiatehokkuus on melko ymmärrettävästikin asuntokaupan kiinnostavin myyntivaltti tällä hetkellä. Suurin kiinnostus kohdistuu asuntoihin ja taloihin, joissa on käytössä maalämpö. ”Siinä kohtaa ei tarvitse energiasta hirveästi jutella. Kaikki tietävät, että maalämpö on edullista”, Hirviniemi sanoo.

Myös Voutilainen on samoilla linjoilla. ”On selvä juttu, että maalämpö on nyt ehdoton ykkönen. Se on niin sanotusti heti hyvä ratkaisu, siinä missä sähkölämmitteisten talojen kohdalla mietitään, mitä vaihtoehtoisia lämmitysmuotoja olisi.”

Sähkölämmitteisten omakotitalojen myyjät ovat ryhtyneet enenevissä määrin selvittämään lämmitysmuodon vaihtamisen kustannuksia ennen talon myyntiin laittoa. Hirviniemen mukaan se helpottaa sähkölämmitteisten asuntojen myyntiä.

”Silloin ostaja voi heti lainaa hakiessaan kysyä pankista, saisiko samalla lainaa myös energiaremonttiin”, Hirviniemi kertoo.

Asuntokauppa on rauhoittunut

Tampereen asuntomarkkinoilla on ollut kevään ja kesän aikana tavallista hiljaisempaa. Asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet ja asuntokauppoja tehdään jonkin verran vähemmän. Ylipäätään valtakunnallisia asuntomarkkinoita hallitsee nyt varovaisuus. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin heinäkuussa koko maassa 14 prosenttia vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuosi sitten.

”Kauppaa tehdään kyllä koko ajan, mutta ei niin mahdottomalla ’draivilla’ kuin korona-aikana ja esimerkiksi vielä vuosi sitten”, Hirviniemi sanoo.

Ostajat ovat nyt varovaisempia ja harkitsevaisempia kuin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Epävarmuutta aiheuttavat myös inflaatio ja korkojen nousu. Esimerkiksi nyt vanha asunto halutaan saada myytyä ennen uuden ostamista, että voitaisiin välttää jääminen kahden asunnon loukkuun.

”Asunnon ostoaikeet ovat myös hieman vähentyneet, mutta kyllä edelleen asuntoja ostetaan tarpeeseen. Sijoittajien määrä on vähentynyt kaikkein selkeimmin”, Voutilainen sanoo.

Voutilaisen arvio on, että Tampereen asuntokauppa on palautunut nyt sille tasolle jossa se oli vuosina 2019–2020. ”Viime vuosi oli ihan mahdoton. Ei ollut enää kenenkään etu, että asunnot menivät käytännössä aina huutokauppaan. Nyt ostajilla on enemmän aikaa pohtia.”