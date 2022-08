Kuluttajien luottamus omaan talouteen nousi pohjakuopasta – yritysten luottamus heikkeni

Kuluttajien arvio Suomen talouden tulevaisuudesta heikkeni ennätyksellisen huonoksi.

STT

Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku parani elokuussa hieman heinäkuusta, jolloin se saavutti mittaushistorian alhaisimman lukeman, kertoo Tilastokeskus.

Nykytilan arvio ja arvio kuluttajan oman talouden tulevaisuudesta paranivat elokuussa heinäkuuhun verrattuna. Sen sijaan kuluttajien arvio Suomen talouden tulevaisuudesta heikkeni vuonna 1995 alkaneen mittaushistorian ankeimpiin lukemiin.

Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli elokuussa –14,9, kun se heinäkuussa oli –15,9 ja kesäkuussa –14,3. Viime vuoden elokuussa luottamusindikaattori sai arvon 4,0. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on –1,9.

Pessimistisiä näkemyksiä

Tilastokeskuksen mukaan kaikki kuluttajien näkemykset taloudesta olivat hyvin pessimistisiä. Arviot inflaatiosta kyselyhetkellä ja vuoden kuluttua nousivat mittaushistorian korkeimmiksi.

Kuluttajat pitivät omaa rahatilannettaan edelleen hyvänä, mutta kuluttajilla oli vain niukasti aikeita käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan. Ajankohtaa kestotavaroiden hankinnalle pidettiin huonoimpana koskaan. Asunnon osto- ja lainanottoaikeet olivat sen sijaan keskimääräiset.

Työlliset arvioivat omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhan pahentuneen keskimääräiselle tasolle.

Luottamus talouteen oli vahvinta Itä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Heikointa luottamus oli muualla Etelä-Suomessa. Väestöryhmistä optimistisimpia olivat opiskelijat. Selvästi kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset.

Vähittäiskaupan luottamus romahti

Yritysten luottamus tulevaan jatkoi laskuaan elokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Erityisesti vähittäiskauppa koki selvän pudotuksen heinäkuusta.

Myös muilla palvelualoilla suhdanneodotukset synkkenivät selvästi. Sen sijaan rakentamisessa luottamus tulevaan parani pitkän laskukauden jälkeen.

Teollisuusyritysten luottamus laski elokuussa saldolukemaan +2, kun heinäkuun lukema oli +5. Luottamusindikaattori on nyt lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on +1.

Rakennusyritysten luottamus nousi elokuussa saldolukuun –16 pistettä, mikä on viisi pistettä enemmän kuin heinäkuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on –6.

Kuluttajia lähellä olevan vähittäiskaupan luottamus romahti elokuussa pistelukuun –19, kun tarkistettu saldoluku oli heinäkuussa –3. Luottamusindikaattori on nyt selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on –1.

Palveluyritysten luottamusindikaattori laski elokuussa +2 pisteeseen, joka on seitsemän pistettä vähemmän kuin tarkistettu lukema heinäkuussa. Luottamus on selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +12.