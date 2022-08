Pirkanmaan polttopuiden myyjien mukaan kysyntä on ollut tänä vuonna poikkeuksellista. Kysyntäpiikki on alkanut tavallista aikaisemmin, ja ihmiset ostavat kerralla tavallista enemmän klapeja.

Mottihinta liikkuu Pirkanmaalla tällä hetkellä 80–90 euron paikkeilla. Kuva on otettu Orivedellä 5. helmikuuta 2021.

Aamulehti

”Kovan kysynnän vuoksi kaikki koivuklapit on myyty loppuun tältä vuodelta. Otamme tilauksia vastaan jo ensi vuodelle”, sanotaan Klapitilan tilausnumeron automaattivastaajassa.

Osalla Pirkanmaan klapimyyjistä on vielä myytävää tavaraa, mutta toimitusajoissa on viivettä, ja hintoja on jouduttu nostamaan.

”Kysyntä on valtava. Tämä on poikkeuksellinen tilanne”, sanoo Amurin Halkoliikkeen yrittäjä Ilkka Anttila.

Halkoliikkeessä riittää vielä myytäviä polttopuita, mutta kunnon talveen on vielä puoli vuotta aikaa. Klapeja toimitetaan Anttilan mukaan jatkuvalla syötöllä. ”Yritetään, että tavaraa riittää, mutta tämä on poikkeuksellinen tilanne.”

Heittomotti tai irtomotti maksaa tällä hetkellä 80–90 euroa. Anttilan mukaan hintoja on jouduttu kuukauden sisään nostamaan. Syynä on muun muassa polttoaineen hintojen nousu.

”Meille ei ole koskaan tullut Venäjältä puuta, mutta nyt, kun Venäjän vienti on jäänyt pois, se on vaikuttanut kysyntään ja klapikauppiaiden hintoihin. Tulee kilpailua, ja hinnat nousevat.”

Toimitusaika kaksi kuukautta

Myös Pilke Antinahon yrittäjä Lasse Antinaho kertoo, että kysyntää on ”älyttömästi”. Vastaavanlaista kysyntää ei ole hänen mukaansa ollut edes viileinä pakkastalvina.

Polttopuita kuitenkin vielä riittää. Antinaholle toimitettiin juuri kaksi rekallista lisää puutavaraa. ”Kyllä tässä pärjätään vielä. Uskon, että tavaraa riittää talveen.”

Myös Antinaho on nostanut hintoja pari kuukautta sitten. Puun hinta on noussut myös. Hinta pyörii nyt noin 80 euron hujakoilla per motti.

Toimitusaika on venynyt jopa kahteen kuukauteen. ”Kun on ilmoittanut asiasta tilaajille, vastaus on ollut, että ei haittaa – kunhan joskus tulee.”

Pahin myyntipiikki alkoi tavallista aikaisemmin, eikä loppua näy. Samaa sanoo myös Saunapuumiehen toinen yrittäjä Hannu Ollila. ”Kysyntä on aikaistunut, ja ostetaan huomattavia määriä kerralla.”

Isoin tilaus on ollut 20 mottia. Se on Ollilan mukaan paljon enemmän, kuin mitä normaalisti tilataan.

Tavaraa on toistaiseksi riittänyt, mutta ”laarin pohja jo paistaa”. Jos vastaavanlainen kysyntä jatkuu, polttopuut luultavasti loppuvat. Talveen ei jää mitään.

Kustannusten ja kysynnän myötä hinnat ovat nousseet keväästä. ”Tällaista kysyntää ei ole ennen ollut. Tämä on erikoinen vuosi.”

Myyntipiikki alkoi juhannuksena

Yrittäjät ovat yhtä mieltä siitä, että sähkön hinnannousu ja jopa spekulointi sillä, voivatko sähköt mennä poikki talvella, on nostanut ihmisten ostohalua.

”Toiset ovat kovasti yllättyneitä siitä, että tavara alkaa loppua. Tähän aikaan yleensä sesonki vasta alkaa, ja nyt jo kiihkein vaihe on melkein ohi”, sanoo Ollila.

Hänen mukaansa kiihkein myyntivaihe alkoi juhannuksen jälkeen. Nyt noin kaksi kuukautta myöhemmin toimitusajoissa on edelleen viivettä. Tällä hetkellä Ollilan yrityksen toimitusaika on reilun kuukauden, kun yleensä se on ollut viikon tai pari.

”Olen reilut 40 vuotta tehnyt tätä hommaa, ei tällaista syksyä ole koskaan aiemmin ollut.”