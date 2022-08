Main ContentPlaceholder

Talous

Tuomas Pereen kymmenen vuoden ura Pyynikin käsityöläispanimon olutmestarina on ohi – Nyt yhtiön perustaja puhuu suunsa puhtaaksi ja valottaa uusia suunnitelmiaan

”Minulla on ollut paljonkin hampaankolossa. On kuitenkin tosi hyvä, että olen päässyt taakasta ja vastuusta nyt eroon”, kertoo Tuomas Pere, joka lopetti työnsä Pyynikin käsityöläispanimossa elokuussa. Hänellä on suunnitelmissa uusia yritysprojekteja ja kirjan kirjoittaminen. Kysyimme Pereeltä, onko hän tehnyt virheitä.

Pyynikin käsityöläispanimon perustaja Tuomas Pere kertoo olevansa helpottunut, että paine panimosta on kadonnut. Hän lopetti työt yhtiössä elokuussa.

Aamulehti Tuomas Pere on silmin nähden ärtynyt. Olutmestarin kymmenen vuoden ura tamperelaisessa Pyynikin käsityöläispanimossa on päättynyt. Hänen perheensä äänivalta yhtiössä on vähentynyt huomattavasti kesän aikana. Aamulehden Pyynikin käsityöläispanimoa koskevassa artikkelissa kerrotaan, kuinka pieni panimo kasvoi isoksi ja ajautui kriisiin. Samalla panimo on tehnyt miljoonien eurojen tappiot osin osakkeenomistajien rahoilla.