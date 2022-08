Wide ContentPlaceholder

Tamperelaisen Pyynikin käsityöläispanimon tuotanto siirrettiin alkuvuonna 2022 Viron Haljalaan. Aamulehti vieraili tehtaalla elokuussa. Tehtaanjohtaja Timo Kuorehjärvi sanoo tilanteen olevan paineinen.

Talous

Näin Pyynikin käsityöläispanimo ajautui kriisiin

Yhden miehen pikkupanimosta kasvoi kymmenessä vuodessa huippusuosittu olutvalmistaja, jolla on jo yli 10 000 osakasta. Vaikka liiketoiminta on verraten pientä, tamperelaiset ovat olleet ylpeitä omasta panimostaan. Mosaic Lager ja muut muodikkaat oluet tunnetaan koko maassa. Perustaja Tuomas Perettä pidetään hyvänä oluenvalmistajana, mutta huonona johtajana. Pyynikin käsityöläispanimo on ajautunut kriisiin. Aamulehti vieraili Viron Haljalassa sijaitsevalla tehtaalla katsomassa, miltä näyttää yhtiön tulevaisuus.

Tilaajille

Aamulehti, Haljala ”Tere!” Pakkaamossa seisoskelevat virolaiset työntekijät tervehtivät. He tarkkailevat masiinaa, jonka hihnalla kiitää vaaleanvihreitä oluttölkkejä kohti pakkauskonetta. Tölkkien kyljessä on tutunnäköistä tekstiä. Ne ovat Pyynikin käsityöläispanimon oluita.