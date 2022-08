Tampereen Hämeenkadun jättimäinen tyhjä liiketila on saamassa vihdoin täytettä: ”Sopimuksia on tehty useiden toimijoiden kanssa”

Lähes kolme vuotta tyhjillään ollut Hämeenkatu 11:n liiketilassa aloittaa syksyllä useita toimijoita. Lähistöllä sijaitsevia liiketiloja on kuitenkin edelleen tyhjillään.

Tampereen paraatipaikalla sijaitseva Hämeenkatu 11:n liiketila ammottaa nyt tyhjyyttään, mutta syksyllä tilanne on toinen.

Tampereen Hämeenkadulla sijaitsevaan noin 4 000 neliön liiketilaan on tulossa useampia uusia vuokralaisia syksyllä. Tilat omistaa työeläkeyhtiö Keva.

”Sopimuksia on tehty, mutta niitä ei voi vielä julkaista, sillä toimijat haluavat markkinoida tuloaan itse, kun ovat siihen valmiita. Mutta sen voin sanoa, että syksyn aikana siihen on avautumassa varmasti jo jotain, todennäköisesti enemmän alku- kuin loppusyksystä”, kertoo kiinteistön vuokrauksesta vastaava Leeni Andersson Kevasta.

Tiloissa tehdään pientä pintaremonttia ennen avaamista.

”Mutta mistään suuremmista remonteista ei kuitenkaan ole kyse”, Andersson kertoo.

Hänen mukaansa kaikki tiloihin tulevat toimijat ovat joko kauppoja tai ravintoloita.

”Eli varmasti ne houkuttelevat hyvin asiakkaita.”

Aikaisemmin tilassa on ollut vuokralla myymäläketjut Hennes & Mauritz ja Clas Ohlson. Lähes kolme vuotta tyhjillään ollut liiketila osoittautui haastavaksi vuokrattavaksi. Anderssonin mukaan toistaiseksi on päädytty siihen, että tila jaetaan pienempiin osiin usean toimijan kesken.

”Tilasta on ollut paljon kiinnostusta, sillä se on niin hyvällä paikalla, mutta onhan näin ison tilan jakaminen osiin aina aika hankalaa ja kallista. Harva yritys tarvitsee näin suurta tilaa”, Andersson pohtii.

Mutta miten naapurissa?

Kahteen, hieman pienempään liiketilaan Hämeenkadulla ei ole puolestaan löydetty vieläkään vuokralaisia.

Neuvottelut entisen Clas Ohlsonin noin 593 neliömetrin kokoisesta liiketilasta ja viereisestä noin 282 neliömetrin kokoisesta entisen Nordean konttorin tilasta ovat kuitenkin käynnissä. Tilat omistaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

”Tilanne on edelleen auki, mutta useampia neuvotteluja on kesken. Tässä on ollut kesä ja lomat välissä, joten olemme palanneet asian pariin nyt elokuussa. Kyllä tässä loppuvuoden aikana vielä syntyy sopimuksia”, kertoo tilojen vuokrauksesta vastaava Juho Ihanamäki Elolle palveluita tuottavasta Newsecistä.

”Tälle paikalle kysyntää on ollut paljon, ja se varmasti vilkastuukin vielä, kunhan kesälomat on vietetty”, hän jatkaa.

Ihanamäen mukaan on todennäköistä, että tilat vuokrataan yhdelle tai kahdelle toimijalle.

”Kyselyitä tulee laidasta laitaan, hyvin monenlaisilta toimijoilta. Meillä ei ole mitään preferenssejä toimijoiden suhteen vaan olemme avoinna kaikenlaiselle”, hän kertoo.