Tampereen vanhan tavara-aseman viereen radanvarteen nousevan Go 21 -toimistorakennuksen peruskivi on nyt muurattu. Tavara-aseman seudun kehittäminen on poikkeuksellinen miljoonahanke. Kokosimme yhteen sen tärkeimmät käänteet.

Kasvomaski, päivän Aamulehti ja pullo tamperelaisen teknologiayhtiö Gofore oyj:n omaa Arvojohtaja-olutta. Muun muassa nämä ajankuvat talletetaan Tampereen vanhan tavara-aseman viereen nousevan Go 21 -toimistotalon peruskiveen.

”Menestystä hankkeelle”, Rauno Kulmala sanoo viskatessaan viimeisen kasan muurauslaastia.

Ennen rakennusliike Jatke Pirkanmaa oy:n projektijohtajaa peruskiven muuraukseen on osallistunut 19 muuta johtajaa, joukossa Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen, A. Ahlström Kiinteistöt oy:n toimitusjohtaja Peter Ahlström ja Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund.

Juhlallisuuksien jälkeen Kulmala myöntää olevansa helpottunut. Miljoonahanke on nyt pisteessä, jossa on voitu pysähtyä muuraamaan peruskiveä. Rakennustyömaalle on asteltu punaista mattoa pitkin. Juhlaan on Kulmalan mukaan syytä: työmaa etenee aikataulussa, eikä hinta ole paisunut. ”Tietysti tulee vielä harjannostajaisetkin. Ne ovat sellaisia rakentamisen rajapyykkejä. Ei näitä liikaa ole.”

Uusi punatiilinen toimistokortteli nousee radanvarteen Technopolis Asemakeskuksen ja vanhan tavara-aseman väliin. Kuva on otettu Erkkilän sillalta tiistaina.

Havainnekuva näyttää, miltä valmis toimistokortteli näyttää radanvarressa. Toimistotalo rakennetaan Ratapihankadun suuntaisesti.

Nimet paperiin parkkihallissa

Jatke-konserniin kuuluva Jatke Pirkanmaa rakentaa 11 800 neliön toimistokorttelin radanvarteen vanhan tavara-aseman ja Technopolis Asemakeskuksen väliin. Omistajakumppani hankkeessa on A. Ahlström Kiinteistöt.

Noin puolet uuden toimistokorttelin neliöistä on varattu. Päävuokralainen on tamperelainen teknologiayhtiö Gofore, jonka käyttöön tulee yli 4 000 neliötä.

Jatke Pirkanmaan toimitusjohtaja Jukka Hannus kertoo juhlapuheessaan, että vuokrasopimus päävuokralaisen Goforen kanssa allekirjoitettiin tamperelaisen toimistotalon parkkihallissa. Goforen puolesta nimen kirjoitti paperiin yhtiön perustajajäsen, hallituksen puheenjohtaja Timur Kärki.

Hannus sanoo, että rakennusliike päätti jo konseptikilpailun julkistusvaiheessa kesäkuussa 2019, että ”tämä on meidän juttu”. Kun voitto varmistui maaliskuussa 2020, Jatke Pirkanmaan toimihenkilöt olivat matkalla opintomatkalle Malagaan. ”Se oli aikamoinen buusti sille reissulle, kun linja-autoon saimme ilmoituksen, että nyt mennään.”

Varmaa on, että myös teknologiayhtiö Fellowmind ja Jatke muuttavat uuteen toimistokortteliin. Neliöitä Fellowmindille tulee yli 1 000 ja Jatkeelle arviolta 700–900.

Kulmala kertoo, että neuvotteluja muiden mahdollisten vuokralaisten kanssa on käynnissä koko ajan. Kortteliin on tulossa pääasiassa toimistoja ja lisäksi esimerkiksi kahvila–ravintola.

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) sanoo, että uusi toimistokortteli on kaupungin kehityksen ytimessä. Hän sanoo, että rata-alue on aiemmin jakanut kaupunkitilaa kahtia Tampereella, mutta nyt raja halutaan kuroa umpeen. Ikosen kanssa kilistivät Jatke Pirkanmaan toimitusjohtaja Jukka Hannus (kesk.) ja A. Ahlström Kiinteistöt oy:n toimitusjohtaja Peter Ahlström.

Työmaa aikataulussa

Toimistokorttelin on määrä valmistua syksyllä 2023. Työpäällikkö Jari Kallio sanoo, että työmaa on aikataulussa siitä huolimatta, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on pitkittänyt materiaalien toimitusaikoja.

Seuraavia työvaiheita työmaalla ovat vesikaton rakentaminen ja talotekniikan asentaminen. Korttelin C-portaan rakentaminen alkaa pian.

Toimistokorttelin hinta tontti mukaan lukien tulee Kulmalan mukaan asettumaan aiemmin arvioidun mukaisesti 45 ja 50 miljoonan euron väliin.

Rakentaminen myös muualla tavara-aseman alueella etenee. Tavara-aseman ja rautatieläisten rakennuksen remontit ovat valmistumassa jo loppuvuonna.

Tältä uuden Go 21 -toimistokorttelin työmaalla näytti peruskiven muurauspäivänä tiistaina 9. elokuuta.