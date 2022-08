Lempääläläinen porakalusto­valmistaja sai kipeästi odotetut miljoona­investointinsa valmiiksi – Nyt toimitusjohtaja puhuu jo uudesta sataluvusta: ”Se on seuraava iso tavoite”

Robit toteutti yhtiön historian toiseksi suurimmat investoinnit Lempäälässä ja Koreassa. Vielä kahdeksan vuotta sitten yhtiö osti Lempäälässä naapurirakennuksen tietämättä, mitä tekisi sillä. Nyt sille ja kokonaan uudelle varastollekin on käyttöä.

Robitin hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm (vas.) ja toimitusjohtaja Arto Halonen esittelivät yhtiön miljoonainvestointeja Lempäälän-tehtaassa tiistaina. Robitin tehdas on hyvin automatisoitu, ja robottituotantosolut vastaavat monista työvaiheista itsenäisesti.

”Seinät ovat samat, mutta muuten ei ole paljoa jäljellä vanhasta”, Arto Halonen sanoo.

Robit oyj:n toimitusjohtajan kommentti kiteyttää lempääläläisen pörssiyhtiön viime kuukaudet. Porakalustovalmistaja sai tänä kesänä päätökseen neljän miljoonan euron investointiohjelmansa Lempäälässä, kun viimeisetkin uudet tuotantosolut käynnistyivät kesäkuussa.

Kuluvan ja viime vuoden aikana Robitin tontille Tampere–Helsinki-moottoritien varteen on noussut uusi varasto, vanha varastorakennus on muutettu tehtaaksi ja tuotantokapasiteettia on kasvatettu automatisoiduilla robottituotantosoluilla.

Uudet pora- ja nastoitussolut kasvattavat Lempäälän-tehtaan tuotantokapasiteettia, mikä mahdollistaa osaltaan yhtiön kasvun. ”Ihan rehellisyyden nimissä meillä oli pitkät toimitusajat viime vuonna. Nämä ovat paljon kaivattuja investointeja”, Halonen sanoo.

Robitin liikevaihto kasvoi viime vuonna 10 prosenttia ja ylitti 100 miljoonan euron rajan. Hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm sanoo, että vuoden aikana oli välillä tuskaista, kun kauppa olisi käynyt, mutta asiakkaille ja jälleenmyyjille jouduttiin kertomaan viikkojen toimitusajoista. ”Sehän on huonoin tilanne, mihin myyjä voi joutua.” Tilannetta helpotti Sjöholmin mukaan tieto tulevista uusista tuotantosoluista.

Mikä? Robit oyj Mikä: Lempääläläinen porakalustovalmistaja. Myy porakalustoa kaivosteollisuuteen, rakentamiseen, geotekniikkaan ja kaivonporaukseen. Markkinajohtaja Suomessa. Missä: Perustettu Lempäälässä vuonna 1985. Muun muassa tuotekehitys on keskitetty Lempäälään, joka on myös yhtiön päätoimipaikka. Tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Kahdeksan omaa myynti- ja palvelupistettä sekä myyntiverkosto yli 100 maassa. Talous: Liikevaihto 100,8 miljoonaa ja tilikauden tulos 886 000 euroa vuonna 2021. Robit kertoi tiistaina ennätyksellisestä liikevaihdosta vuoden toisella neljänneksellä. Liikevaihto oli huhti–kesäkuussa 31 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 25,1 miljoonaa. Käyttökate (ebitda) oli 4,1 miljoonaa euroa, kun vertailukautena se oli 1,9 miljoonaa. Työllistäjä: Työntekijöitä 273, joista 72 prosenttia Suomen ulkopuolella. Lempäälässä työntekijöitä noin 70.

Historialliset investoinnit

Vielä kahdeksan vuotta sitten oli epäselvää, mitä käyttöä Robitilla olisi alatehtaaksi nyt kutsuttavalle rakennukselle. Sjöholm muistelee, miten rakennus ostettiin reteästi ”Pohjanmaan poikien tavoin” tulevaisuuden kasvun varalle, kun se sattui tulemaan myyntiin.

”Kasvu on uskon asia”, Sjöholm sanoo nyt. Panostuksissa, on kysymys sitten tiloista tai lupaavien työntekijöiden palkkaamisesta, on Sjöholmin mukaan kyse uskosta tulevaan kasvuun. Ilman investointeja liikevaihdon ei voi odottaa kasvavan.

Nyt toteutettu investointiohjelma on toiseksi suurin yhtiön historiassa. Enemmän euroja on vuonna 1985 perustetun yhtiön historiassa sijoitettu vain Korean-tehtaaseen. Vajaa 11 miljoonaa euroa maksanut tehdas aloitti toimintansa vuonna 2018.

Lempäälän rinnalla myös Korean-tehtaaseen on vuosina 2021–2022 investoitu liki neljä miljoonaa euroa. Koreassa on investoinneilla kasvatettu tehtaan kapasiteettia yli 20 prosenttia.

Artturi Ojala on yksi Robitin kesätyöntekijöistä. Hän siirsi nastoitusvaiheen läpikäyneitä tuotteita odottamaan seuraavaa työvaihetta. Alatehdas, jossa Ojala työskenteli tiistaina, muutettiin varastosta tuotantokäyttöön osana investointiohjelmaa.

Robitin valmistamilla lämpökaivokruunuilla porataan iso osa suomalaisista lämpökaivoista. Arto Halonen esitteli kruunuja Lempäälän-toimipisteen ylätehtaassa tiistaina.

Etumerkki vaihtoon

Halonen sanoo, että yksi etappi, 100 miljoonan euron liikevaihto, on nyt saavutettu. Toimitusjohtaja ei lupaa lisätä nollaa liikevaihdon perään, ainakaan vielä, mutta etumerkin vaihdosta Halonen puhuu jo. ”Se [200 miljoonan euron liikevaihto] on seuraava iso tavoite.”

Robit on ilmoittanut tavoitteekseen olla maailman johtava porakaluston valmistaja. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteita ovat vuotuinen 15 prosentin liikevaihdon ja 13 prosentin kannattavuuden kasvu.

Huhti–kesäkuussa yhtiö saavutti jo pitkän aikavälin tavoitteet, kun liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 23,7 prosenttia ja käyttökate (ebitda) yli kaksinkertaistui.

Sjöholm sanoo, että erityisesti henkilöstön näkökulmasta oli tärkeää huomata, että tavoitteisiin on mahdollista yltää. ”Eikä tarvinnut volttia kahdella kierteellä hypätä, että onnistuttiin”, hän sanoo.

Robitin Lempäälän-toimipisteen ylätehtaassa tehdään töitä kolmessa vuorossa ja alatehtaassa kahdessa vuorossa, molemmissa viitenä päivänä viikossa. Viimeisen puolentoista vuoden aikana tehtaissa on tehty poikkeuksellisesti myös viikonlopputöitä, jotta asiakkaiden kysyntään on voitu vastata.

Kuvassa on vasaroita, joita käytetään maalämpökaivojen porauksessa. Kuva otettu Robitin Lempäälän-toimipisteen ylätehtaalta.

Venäjän aukko paikattava

Robitin liiketoimintaympäristön riskit ovat kasvaneet viime kuukausina. Halonen sanoo, että kiihtyvä inflaatio ja energian hintojen nousu sekä saatavuusongelmat voivat vaikuttaa esimerkiksi yhtiön rakennusalalla toimiviin asiakkaisiin. Yhtiö ei kuitenkaan odota merkittävää muutosta tuotteiden kysyntään.

”Ulkoiset shokit ovat reiluja, sillä ne pääsääntöisesti kohtelevat kaikkia alan toimijoita samalla tavalla”, Halonen sanoo. Kysymys on siitä, kuka toimii shokkitilanteessa parhaiten.

Halonen sanoo olevansa erityisen tyytyväinen siihen, että kasvua tapahtui alkuvuonna laajalla rintamalla kaikilla markkina-alueilla. Vahvinta kasvu oli alkuvuonna Amerikassa.

Venäjältä Robit ei ole ottanut vientitilauksia vastaan maaliskuusta lähtien. Halonen kertoo, että yhtiö toimittaa vanhan tilauskantansa loppuun ja myy Venäjän-varastonsa tyhjäksi. Halonen arvioi, että kuluvalla vuoden toisella puoliskolla liiketoiminta Venäjällä tippuu nollaan. Vielä vuoden ensimmäisellä puoliskolla Venäjän ja Valko-Venäjän osuus liikevaihdosta oli 10 prosenttia. Halonen sanoo, että Venäjä jättää aukon, joka on paikattava muilla markkinoilla.