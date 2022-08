Tampereen sähkölaitos myy nyt uusille asiakkaille vain pörssisähköä – ”Todella poikkeuksellinen tilanne”

Määräaikaisia sähkösopimuksia ei ole nyt myynnissä lainkaan. Olkiluoto 3:n koekäyttö voi vaikuttaa sähkön hintaan.

Tampereen sähkölaitos myy tällä hetkellä uuden sähkösopimuksen tekeville vain pörssisähköä eli Tuntisähkö-sopimusta. Esimerkiksi määräaikaisia sähkösopimuksia ei ole nyt myynnissä lainkaan.

Mistä tämä johtuu, Tampereen sähkölaitoksen energiamarkkinayksikön johtaja Jukka Joronen?

"Siitä, että markkinariski on niin suuri. Toimijoilla ole mitään näkyvyyttä ensi talveen. Nyt toteutunut sähkön hinta pyörii 4:n ja 400:n euron välillä vuorokauden aikana eli saman tuotteen hinta muuttuu vuorokauden aikana satakertaiseksi.

”Markkinariski on aina ollut olemassa, ja sitä vastaan suojaudutaan niin, että sähkölaitos ostaa futuurituotteita eli vaikkapa kuukausituotetta tai kvartaalituotetta ensi talveksi, ja sillä hinta voidaan varmistaa.”

”Nyt sähköntuottajat hinnoittelevat mukaan riskiä ensi vuoden hintoihin, mutta koska ei ole näkymää, hinta on korkea, eikä kaikkia futuurituotteita ole tarjolla hankintahinnan kiinnittämiseksi. Siksi meidän ei ole mielekästä myydä tasahintaista tuotetta, kun asiakkaalle pitäisi laittaa niin paljon riskilisää. On suoraviivaisempaa tarjota pörssisähköä, koska sitä myydessä sähköyhtiön riski ei nouse hallitsemattomasti.

”Yhtiömme ei voi ottaa niin isoja riskejä, ettei se joutuisi vaikeuksiin.”

Kauanko tällainen tilanne tulee Tampereen sähkölaitoksessa kestämään?

”Joka päivä tehdään päätöksiä, mitä tarjotaan ja mitä ei tarjota, mutta tilanne jatkunee toistaiseksi, koska talven sähkömarkkinaan liittyy suuria epävarmuuksia.”

Miten Olkiluoto 3 -ydinvoimalan koekäytön aloittaminen vaikuttaa sähkön hintaan?

”Se on yksinkertaista: jos koekäytössä tulee ongelmia, se nostaa sähkön hintaa. Jos koekäyttö sujuu normaalisti, sillä on sähkön hintaa alentava tai tasoittava vaikutus. Tämä ydinvoimala on yksi merkittävä sähkön tuotantomuoto.”

”Sähkön hintaan vaikuttaa kuitenkin myös moni muu tekijä. Esimerkiksi jos Euroopassa tulee tosi kylmä talvi tai jos tulee kaasun saatavuusvaikeuksia tai jos tulee oikein kuivaa, ettei saada Pohjoismaiden vesivarastoja täytettyä, niin kyllä sähköä silti on tarjolla niukasti, vaikka Olkiluoto 3:n koekäyttö onnistuisikin hyvin.”

Onko Tampereen sähkölaitoksella koskaan ennen ollut tällaista tilannetta, että se olisi myynyt vain pelkkää pörssisähköä, Tampereen sähkölaitoksen asiakkuusjohtaja Mikko Erma?

”Vuodenvaihteessa otimme hetkeksi tuotteita pois myynnistä samasta syystä. Meillä oli muistaakseni hetken aikaa ainoastaan tuntisähkö eli pörssisähkö myynnissä silloinkin.”

”Tähän asti sähkömarkkinoiden liikkeet ovat olleet kuin kuolleen aivokäyrä: Muutoksia ei ole juuri ollut, on ollut vain tilapäisiä häiriöitä, jotka ovat johtuneet esimerkiksi säästä. Aiemmat muutokset eivät ole olleet tätä mittakaavaa ollenkaan. Tämä on todella poikkeuksellinen tilanne. Vuodenvaihteessa sähkön hinnat alkoivat nousta raketin lailla.”

Ovatko muut sähköyhtiöt tehneet samanlaisia ratkaisuja?

”Aika moni on tehnyt saman tempun. Esimerkiksi Oomi myy pelkkää pörssituotetta. Sähköyhtiöillä tilanteen syynä on Euroopan energiakriisi”.

Onko siis niin, ettei sähköä ole myynnissä nyt tarpeeksi isoja määriä, jotta esimerkiksi Tampereen sähkölaitos voisi ostaa sitä?

”Kaikki sähkönmyyjät ostavat sähköä pörssistä. Jos myymme kahden vuoden määräaikaisella sopimuksella sähköä asiakkaalle, meidän pitäisi pystyä määrittelemään sähkölle hinta ja ostaa kuluttajalle myytyä määrää vastaava määrä sähköä markkinoilta eli tehdä niin sanottuja suojauksia.

”Nyt markkina ei oikein toimi eli tavara ei liiku emmekä pysty toteuttamaan suojauksia emmekä pysty myymään sähköä ulospäin. Pörssisähkö ei vaadi suojauksia, koska sitä myydään tuntihinnalla.”

Mikko Erma vertaa tilannetta mihin tahansa kaupankäyntiin: ”Jos olet sitoutunut myymään asiakkaallesi jotain tuotetta euron kappalehintaan, täytyy sinun itse pystyä tuottamaan tuote euron hintaa edullisemmin tai teet tappiota jokaisella myydyllä tuotteella. Samaa pätee sähköönkin, emme voi myydä sitä asiakkaille alle oman hankintahintamme.”