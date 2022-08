Raakaöljyn hinta on pudonnut Ukrainan sotaa edeltäneelle tasolle

Brent painui tänään alle 94 dollariin tynnyriltä. Edellisen kerran hinta oli alle 94 dollarissa pari päivää ennen Venäjän hyökkäystä.

Raakaöljyn hinta on pudonnut tasolle, joka vallitsi hieman ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Pohjanmeren Brent-viitelaadun hinta oli painunut oilprice.com-sivuston mukaan tänään iltapäivällä hieman alle 94 dollariin tynnyriltä. Edellisen kerran hinta oli alle 94 dollarissa 22. helmikuuta, kaksi päivää ennen hyökkäystä.

Brentin hinta on pudonnut tällä viikolla jyrkästi. Sadan dollarin raja alittui keskiviikkona. Viikko sitten hinta oli noin 104 dollaria.

Korkeimmillaan Brentin päivänoteeraus kävi lähes 130 dollarissa maaliskuun alussa. Öljyn hinta lähti nousuun jo ennen sotaa, sillä joulukuussa tynnyrillinen Brentiä maksoi alimmillaan alle 70 dollaria. Sekin hinta oli jo historiallisesti katsoen korkea, sillä kevätkesällä 2020 hinta kävi alle 20 dollarissa.

Myös Yhdysvaltain viitelaadun WTI:n hinta on pudonnut sotaa edeltäneelle tasolle. WTI:n hinta oli iltapäivällä runsaat 87 dollaria tynnyriltä.

Öljymarkkinoiden mittayksikkönä käytetty tynnyri eli barreli on vetoisuudeltaan 159 litraa.

Jos raakaöljyn hinta jatkaa putoamistaan, kyseessä on merkittävä helpotus maailmantaloudelle. Öljyn hinnan nousu on ollut merkittävä tekijä inflaation kiihtymisessä.

Samalla Venäjän vientitulot vähentyvät. Venäjän viitelaadun Uralsin hinta seuraa Brentiä ja on nyt Nesteen mukaan yli 30 dollaria halvempaa kuin Brent. Ennen sotaa hintaero oli parin dollarin luokkaa.

Hintaa painaa alas maailmantalouden näkymien heikkeneminen

Uutistoimisto Reuters arvioi, että maailmantalouden näkymien heikkeneminen painaa raakaöljyn hintaa alas. Yhdysvaltojen ja monien Euroopan maiden ajautumista taantumaan pidetään mahdollisena.

Analyytikkoarvioiden mukaan Brentin hinta saattaa painua lähitulevaisuudessa alle 90 dollariin tynnyriltä.

Yhdysvalloissa bensiinin kysyntä on lähtenyt laskuun, kun pumpulla hinta on noussut ennen kuulumattomaan viiteen dollariin gallonalta. Yhdysvaltain gallona on 3,785 litraa. Yhdysvaltalaisten visiitit bensa-asemille vaikuttavat voimakkaasti öljytuotteiden hintoihin.

Suomessa bensan hinta on ollut Tilastokeskuksen mukaan viime aikoina laskusuunnassa. Bensan ja dieselin hintoja pyritään alentamaan laskemalla väliaikaisesti niin sanottua jakeluvelvoitetta 12 prosenttiin eli käytännössä supistamalla kalliimman uusiutuvan komponentin osuutta polttoaineessa.

Polttoaine.net-sivuston mukaan 95E10-bensiinilaadun keskihinta oli perjantaina 2,20 euroa litralta ja dieselin 2,15 euroa litralta.