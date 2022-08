Pirkkalalaisen Alapispan perheen sähkölasku uhkaa pian nousta hurjiin lukemiin – tällaisilla keinoilla he säästävät kustannuksissa sähkölämmitteisessä omakotitalossa

Sähkön hinnan odotetaan nousevan entisestään tämän vuoden aikana. Monissa sähkölämmitteisissä omakotitaloissa suuriin sähkölaskuihin on varauduttu monin keinoin. Pirkkalainen Matti Alapispa on valmistautunut usean sadan euron sähkölaskuihin tänä talvena. Aamulehden lukijat kertovat vinkkejä laskussa säästämiseen.

Matti Alapispa asuu nelihenkisen perheensä kanssa sähkölämmitteisessä omakotitalossa Pirkkalassa. Alapispaa mietityttää tuleva talvi ja sähkökustannusten nousu. ”Jos jotain hyvää tässä on, niin varmasti moni muu on samanlaisessa tilanteessa”.

Monen sähkölämmitteisen omakotitalon omistajan sähkölasku on noussut merkittävästi. Energian hinta on ollut kasvussa vuoden alusta lähtien ja suunta on yhä ylöspäin.

Tilastokeskuksen selvityksen mukaan sähkölämmitteisiä omakoti- ja paritaloja oli viime vuonna Pirkanmaalla yhteensä 42 792 kappaletta. Tampereella taloja oli 7 233.