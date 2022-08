Luottoluokittaja otti Fortumin ja Uniperin luokitukset tarkkailuun – Pitkän aikavälin luokitus säilyi Fortumin toivomalla tasolla

S and P asetti sekä Fortumin että sen tytäryhtiön Uniperin luottoluokitukset tarkkailuun heinäkuun alussa.

Luottoluokittaja S and P Global Ratings on päättänyt pitää Fortumin pitkän aikavälin luottoluokituksen tasolla BBB, negatiivisin näkymin. Fortumin tavoitteena on pitää vähintään kyseisen tason luokitus, jotta se saisi markkinoilta tarvitsemansa rahoituksen.

S and P teki päätöksensä sen jälkeen, kun Fortum ja Uniper kertoivat Saksan hallituksen kanssa sovitusta pelastuspaketista Uniperille. Ratkaisun myötä Saksan valtio hankkii 30 prosentin omistusosuuden Uniperista. Luokittaja vahvisti viime viikolla Uniperin luottoluokituksen pysyvän tasolla BBB-.

Uniper joutui ahdinkoon Venäjän hyökättyä Ukrainaan, minkä jälkeen kaasun hinta lähti rajuun nousuun. Uniper joutuu myymään kaasua vielä lokakuuhun asti vanhoilla hinnoilla ja voi vasta sitten siirtää suurimman osan hintojen noususta asiakkailleen. Uniperin tappioiden arvioidaan nousevan ainakin kuuteen miljardiin euroon siihen mennessä. Yhtiön vaikeudet heijastuvat myös Fortumiin, joka on rahoittanut Uniperia kahdeksalla miljardilla.