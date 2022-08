Twitter on haastanut Elon Muskin rahoittajia todistajiksi oikeus­jutussaan

Lakiasiantuntijoiden mukaan Twitter yrittää nyt löytää todisteita siitä, että Musk olisi yrittänyt itse vesittää jättikauppaan keräämänsä rahoituksen.

Twitterin ja miljardööri Elon Muskin välinen kiista on menossa kohti oikeuskäsittelyä.

Sosiaalisen median yhtiö Twitter on haastanut useita pankkeja ja henkilöitä todistajiksi oikeusjutussaan miljardööri Elon Muskia vastaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Twitter ja Musk ovat päätymässä lokakuussa oikeuteen, koska Musk yrittää päästä irti 44 miljardin dollarin eli nykykurssilla runsaan 43 miljardin euron sopimuksesta, jolla tämän piti ostaa yhtiö.

Lakiasiantuntijoiden mukaan Twitter yrittää nyt löytää todisteita siitä, että Musk olisi yrittänyt itse vesittää jättikauppaan keräämänsä rahoituksen. Reutersin mukaan asiantuntijat arvioivat, että Twitter yrittää haasteiden avulla myös saada selvyyttä siihen, miksi Musk todella yrittää päästä irti sopimuksesta.

Connecticutin yliopiston lakiprofessori Minor Myers sanoo Reutersille, että Twitter epäilee Muskin yrittäneen tuhota koko yrityskaupan kulissien takana.

Reutersin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Muskia ei voida pakottaa toteuttamaan kauppaa, jos hänen sille hankkimansa rahoitus kaatuu, ellei hän ole itse syypää rahoituksen katoamiseen.

Reutersin mukaan Twitter on lähettänyt haasteita muun muassa suurpankki Morgan Stanleyn yksiköihin, Muskin mukana yrityskaupassa olleille sijoittajille ja Muskin neuvonantajille.

Haasteissa Twitter hakee dokumentteja ja viestejä, jotka koskevat Twitterin ja Muskin välistä yrityskauppaa, sen rahoitusta tai tietoja Twitterin niin sanotuista bottitileistä.

Twitter haluaa Reutersin mukaan tietoja myös sähköautovalmistaja Teslan osakkeen hinnan muutosten vaikutuksista yrityskauppaan. Musk on Teslan toimitusjohtaja ja suuri osa hänen omaisuudestaan on kiinni autoyhtiön osakkeissa.

Teslan osakkeen hinta on laskenut tänä vuonna lähes 15 prosenttia. Pahimmillaan lasku on ollut huomattavasti nykyistä kovempi, sillä viime kuukauden aikana osake on noussut yli 32 prosenttia.

Twitterin ja Muskin välinen selkkaus lienee vuoden omituisimpia yrityskauppoja. Musk tarjoutui ostamaan yhtiön huhtikuussa. Aluksi negatiivisesti tarjoukseen suhtautunut Twitterin hallitus päätti kuun loppupuolella hyväksyä tarjouksen.

Toukokuussa, vain muutamia viikkoja myöhemmin, Musk ilmoitti laittavansa yrityskaupan jäihin ja heinäkuussa hän ilmoitti peruvansa sen kokonaan.

Hänen mielestään Twitter oli rikkonut olennaisesti kauppaan liittyvää sopimusta muun muassa irtisanomalla henkilöstöä ja antamalla harhaan­johtavia lausuntoja bottitilien lukumäärästä.

Twitter taas ilmoitti haastavansa Muskin oikeuteen ja pyrkivänsä sitä kautta pakottamaan tämän maksamaan sovitun kauppahinnan. Asiantuntijat ovat arvioineet Twitterin olevan oikeusjutussa vahvoilla.

Twitter voitti jo kiistan ensimmäisen välietapin, kun oikeudenkäynti asetettiin lokakuulle. Twitter oli toivonut asian nopeutettua käsittelyä. Päätös oli sille voitto, vaikka yhtiö olikin toivonut oikeudenkäynnin alkavan jo syyskuussa. Musk taas toivoi oikeudenkäynnin alkavan vasta helmikuussa.