Nokian Renkaat teki suuren liiketappion huhti-kesäkuussa – Toimitusjohtaja Jukka Moision mukaan Venäjän-tehtaan koneita ei välttämättä saada Suomeen

Nokian Renkailla on parhaillaan käynnissä neuvottelut Venäjän-tehtaan ostajaehdokkaiden kanssa. Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei tehtaan koneita ja välineistöä saada Suomeen. Koska Venäjän-tehtaalta ei toimiteta renkaita, yhtiö jatkaa kapasiteetin kasvattamista tehtailla Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Aamulehti

Rengasvalmistaja Nokian Renkaat teki 202,8 miljoonan euron liiketappion huhti-kesäkuussa. Vuonna 2021 vastaavalla jaksolla liikevoitto oli 81,8 miljoonaa euroa. Sen sijaan liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 15,8 prosenttia ja oli siten 482,1 miljoonaa euroa.

Kesäkuussa yhtiö ilmoitti aloittavansa hallitun vetäytymisen Venäjältä, jossa sillä on iso tehdas Pietarissa. Yhtiön liiketappiota selittää se, että osana vetäytymisprosessia se teki toisella vuosineljänneksellä 300,7 miljoonan euron edestä arvonalennuksia ja alaskirjauksia.

Lisäksi raaka-ainevienti Venäjälle on ollut kallista ja valmiiden renkaiden tuonti Venäjältä ja kuljettaminen junilla ja laivoilla on ollut kalliimpaa kuin normaalitilanteessa. Toimitusjohtaja Jukka Moision mukaan se on kuitenkin ollut investointi, joka yhtiön mielestä on kannattanut tehdä.

Nokian Renkaiden mukaan vetäytyminen Venäjältä vaikuttaa merkittävästi vuoden 2022 tulokseen. Liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2021 tasolla tai jopa laskevan siitä. Rengastoimitusten loppuminen Venäjältä vaikuttaa negatiivisesti myyntiin toisella vuosipuoliskolla erityisesti Keski-Euroopan alueella.

Kuitenkin rengaskysyntä näyttää Moision mukaan hyvältä. ”Kaikki, mitä pystymme valmistamaan ja toimittamaan saadaan kaupaksi näillä näkymin”, hän kertoo. ”Mutta tietenkin Venäjältä tuotavien toimitusten loppuminen vaikeuttaa volyymitilannettamme. Sellaista volyymia ei ole käytettävissä kuin markkina vetäisi.”

Nokian Renkaat kertoi kesäkuussa ostavansa noin kolmen hehtaarin kokoisen tontin Nokialta Valkoisen harjun teollisuusalueelta. Tontti sijaitsee yhtiön kuvassa näkyvän pääkonttorin ja tehtaan lähellä. Pääkonttori kuvattiin maaliskuussa 2022.

Yritys Nokian Renkaat Liikevaihto huhti-kesäkuussa 2022 oli 482,1 miljoonaa euroa. Vastaavana ajankohtana vuonna 2021 liikevaihto oli 416,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto huhti-kesäkuussa oli -202,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 vastaavana ajankohtana 81,8 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli huhti-kesäkuussa -1,67 euroa, kun se oli vuotta aiemmin 0,47 euroa. Liiketoiminnasta kertyneet nettovarat olivat huhti-kesäkuussa -109,4 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin ne olivat 9,3 miljoonaa euroa.

Neuvottelut käynnissä

Nokian Renkaat etsii parhaillaan erilaisia vaihtoehtoja Venäjältä vetäytymiseen. Prosessia varten on palkattu ulkopuolisia neuvonantajia ja neuvottelut mahdollisten ostajaehdokkaiden kanssa ovat kesken.

Moisio on toistaiseksi vaitonainen neuvotteluista. Hän ei halua kommentoida, missä vaiheessa neuvottelut ovat, kuinka monta mahdollista ostajaehdokasta on, kuinka nopeasti kaupat voivat syntyä tai voiko Venäjän-toiminta päättyä jo kolmannella vuosineljänneksellä tai vuoden loppuun mennessä.

”Sanon vain, että neuvottelut etenevät. Detaljeja on tässä vaiheessa tarpeetonta kertoa, koska on erilaisia tahoja, enkä halua paljastaa heitä tai heidän asioitaan tai antaa tietoja, joista he voisivat hyötyä.”

Yhtiön puolivuotiskatsauksen puhelinkonferenssissa esittelemässä diaesityksessä kuitenkin sanotaan, että Venäjältä vetäytyminen kuuluu tulevien vuosineljännesten prioriteetteihin.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Venäjän-tehtaan koneita ja välineistöä ei saada Suomeen. Moision mielestä pitää lähteä siitä, että yhtiö pystyy toimimaan, vaikka ne jäisivät Venäjälle. Hän kuitenkin huomauttaa, että tilanne koneiden kuljetuksen suhteen voi jonain päivänä vielä muuttua.

Myös rahaliikenne on Suomen ja Venäjän välillä vaikeata. Jos ja kun yhtiö haluaa siirtää rahaa Suomeen, se pitää Moision mukaan huomioida vetäytymiskaupan yhteydessä. ”Puhutaan isoista summista. Meidän Venäjä-operaatiomme ei ole mikään ihan pieni”, hän vastaa, kun siirrettävän rahasumman suuruudesta kysytään.

Mitä? Nokian Renkaat ja Venäjä Nokian Renkaat Oyj on vuonna 1988 perustettu kumiteollisuusyritys, joka valmistaa henkilöauton ja kuorma-autojen renkaita sekä raskaita renkaita. Päätuotteet on valmistettu yhtiön omissa tehtaissa Nokialla Suomessa, Pietarin Vsevolozhskissa Venäjällä ja Daytonissa Yhdysvalloissa. Vuonna 2021 noin 80 prosenttia Nokian Renkaiden valmistamista henkilöautonrenkaista valmistettiin Venäjällä. Venäjän markkinoiden osuus Nokian Renkaiden liikevaihdosta oli noin 20 prosenttia. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja sitä seuranneet EU-pakotteet ajoivat Nokian Renkaiden Pietarin-tehtaan keväällä ongelmiin. Pakotteet kielsivät kokonaan autonrenkaiden tuomisen Venäjältä EU:hun ja myös renkaissa tarvittavien raaka-aineiden viemisen Venäjälle. Nokian Renkaat ilmoitti huhtikuussa, että Ukrainan sota ja siitä johtuvat pakotteet aiheuttavat merkittävää epävarmuutta yhtiön toimintaympäristöön. Yhtiön mukaan liikevaihto ja liikevoitto supistuvat ”merkittävästi” vuonna 2022. Samoihin aikoihin Nokian Renkaat ilmoitti jatkavansa tuotantokapasiteetin kasvattamista Nokian ja Daytonan tehtaillaan. Kesäkuun puolivälissä yhtiö yllättäen nostikin liikevaihto-ohjeistustaan vuodelle 2022 ja ilmoitti odottavansa, että tämän vuoden liikevaihto ainoastaan laskee tai on viime vuoden tasolla. Kesäkuussa yhtiön hallitus päätti aloittaa hallitun vetäytymisen Venäjältä, koska Nokian Renkailla ei ollut sen mielestä enää edellytyksiä jatkaa toimintaa kestävällä tavalla Venäjällä.

Tehdas Eurooppaan

Koska Venäjän-tehtaalta ei toimiteta renkaita, yhtiö jatkaa kapasiteetin kasvattamista tehtailla Suomessa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi Nokian Renkaiden tavoitteena on rakentaa uusi tehdas Eurooppaan.

Yhtiöllä on jo luettelo mahdollisista uuden tehtaan paikoista ja arviointi on käynnissä.

Nokian Renkaat valmistautuu myös alihankintaan.

Uusi tontti Nokialla

Kesäkuussa Nokian Renkaat kertoi ostavansa noin kolmen hehtaarin kokoisen tontin Nokialta Valkoisen harjun teollisuusalueelta. Tontti sijaitsee yhtiön pääkonttorin ja tehtaan lähellä.

Tuolloin kiinteistön käyttötarkoitusta ei kerrottu, eikä Moisio anna sille yksiselitteistä vastausta yhäkään.

”Tietenkin tavoite on se, että rakennamme lisää toimintaa ja lisää rengasvalmistuskyvykkyyttä Nokialle. Samaten kuin Keski-Eurooppaankin. Kun suunnitelmat ovat valmiina, tiedotamme siitä.”

Hänen mukaansa Nokian uudelle tontille voidaan rakentaa nopeasti esimerkiksi tuotantoa, kun suunnitelmat ovat valmiit.