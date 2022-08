Ruotsin radio: Metso Outotec jatkanut kauppaa pakotelistalla olevan oligarkin yritysten kanssa

Yhtiö ei ota vastaan uusia tilauksia, jotka toimitettaisiin Venäjälle. Aiempien sopimusten alasajo on yhtiön mukaan ollut rajallista.

Suomalainen kaivosalan yhtiö Metso Outotec on katsonut voivansa jatkaa Venäjällä kauppaa yritysten kanssa, joiden merkittävä omistaja on EU:n pakotelistalla, kertoo Ruotsin radio.

Ruotsin radion P4 Värmland -kanava kertoo saaneensa haltuunsa listan, jolla on yli sata yritystä, joiden kanssa Metso Outotec voi oman arvionsa mukaan jatkaa kauppaa. Kaksi yrityksistä on oligarkki Alisher Usmanovin 49-prosenttisesti omistamia.

Metso Outotec on kertonut kanavalle varmistuneensa kansainvälisten huippujuristien avulla, että sen listaamat yhtiöt eivät kuulu Venäjää vastaan asetettujen sanktioiden piiriin. Usmanov on EU:n pakotelistalla.

Metso Outotec on kertonut maaliskuun alussa keskeyttäneensä projektitoimitukset Venäjälle. Yhtiö ei ota vastaan uusia tilauksia, jotka toimitettaisiin Venäjälle. Se sanoi myös aloittavansa olemassa olevien sopimusten alasajon sanktioimattomien asiakkaiden kanssa.

Heinäkuun lopulla julkaisemassaan puolivuosikatsauksessaan yhtiö kuitenkin kertoi, että alasajo on ollut rajallista. Toisen neljänneksen aikana yhtiön toimitukset ei-sanktioiduille asiakkaille Venäjällä olivat 67 miljoonaa euroa. Sanktioiduista asiakkaista yhtiö ei ole kirjannut tuloa.

Suomessa Ruotsin radion uutisesta kertoi aiemmin ainakin Helsingin Sanomat. Helsingin Sanomien mukaan Metso Outotecin listalla on myös kolmas yritys, jonka merkittävä vähemmistöomistaja Said Kerimov on niin ikään EU:n pakotelistalla.

