Asuntovelallinen voi nyt menettää satoja euroja vuodessa, jos koron­tarkistus sattuu ”kalliille päivälle” – Katso laskurista, miten huono tuuri voi tuntua lompakossa

”2010-luku on ollut hurlumheitä”, sanoo Nordean Tampereen toimipaikan johtaja Jani Koivunen. Monen ensiasunto on saattanut olla omakotitalo ja pankkeja on voitu kilpailuttaa sen selvittämiseksi, mistä lainaa saa eniten. Nyt ollaan palaamassa normaaliin pitkän nollakorkoajan jälkeen.

Kuluva vuosi on ollut asuntovelalliselle erilainen kuin edelliset kuusi vuotta. Nollakorkojen aika päättyi huhtikuussa. Peltolammin Säästäjänkadun varrelle nousseet kerrostalot kuvattiin vuosi sitten.

Aamulehti Kuluva vuosi on ollut monelle viime vuosina ensiasunnon ostaneelle ennennäkemätön, sillä pitkään jatkuneet nollakorkoajat päättyivät huhtikuussa. Suomalaisten asuntolainojen yleisin viitekorko eli 12 kuukauden euribor pysytteli miinuksella peräti kuusi vuotta.