Kun Jani Koivunen harkitsi edellistä urasiirtoaan, hän lähetti vaimolle ratkaisevan tekstiviestin – Tuore Nordean Tampereen-johtaja seuraa Tomi Tulosta, joka sai työnsä tehtyä

Nordean Tampereen-toimipaikanjohtaja vaihtui elokuun alussa. Tomi Tulosen saappaisiin hyppäsi Jani Koivunen, joka vaihtoi Joensuun kasvavaan Tampereeseen. ”Onhan se erilaista”, hän sanoo.

Aamulehti

Luonnollinen piste. Sellaiseksi Tomi Tulonen kuvailee hetkeä, jossa hän jättää Nordean Tampereen-toimipaikanjohtajan tehtävät seuraajalleen Jani Koivuselle.

Kun Tulonen aloitti pankinjohtajana vuonna 2019, tulevat vuodet näyttivät toisenlaisilta kuin millaiseksi ne muodostuivat. Ensin levisi korona, sitten Venäjä käynnisti hyökkäyksen Ukrainaan. Toisaalta Tampereella on juhlittu jättihankkeiden, kuten Nokia-areenan ja ratikan ensimmäisen vaiheen, valmistumista.

Tulonen sanoo johtaneensa toimipaikan läpi yhden aikakauden ja tehneensä sen, mitä ryhtyi tekemään.

Asuntolainoissa Nordea on nyt markkinajohtaja Tampereella. Tampereen-yksikön henkilöstötyytyväisyys on Suomen parhaalla tasolla ja asiakastyytyväisyys kasvussa. Pankki on johdettu myös fyysisen muuton läpi, sillä Nordea muutti viime keväänä keskustasta Technopolikseen Kalevantielle.

Mitä? Nordea Tampere Työntekijöitä: Noin 250. Heistä 200 Technopoliksessa ja 50 muissa konttoreissa. Toimipisteet: Iso osa toiminnoista keskitetty Tampereelle Technopolikseen Kalevantielle. Lisäksi konttorit Tampereella keskustassa Kauppakadulla ja Lielahdessa, Sastamalassa, Nokialla ja Lempäälän Ideaparkissa. Kilpailu: Nordean mukaan se on asuntolainoissa markkinajohtaja Tampereella. Isoin kilpailija on OP. Asuntolainakanta: 2,75 miljardia euroa. Luvussa ei ole mukana Nordea Private -asiakkaiden, yritysasiakkaiden tai taloyhtiöiden lainoja. Tänä vuonna Nordea Tampere myöntää arviolta reilulla 520 miljoonalla eurolla uusia asuntolainoja. Asiakkuudet: Kuukausisäästöasiakkaita 16 000. Kuukausisäästösopimuksia 29 000. Tampereen seudulla asiakkaat avaavat keskimäärin 100 uutta osakesäästötiliä kuukaudessa.

Samassa talossa

Elokuun alussa Tulonen ja Koivunen istuvat saman pöydän ääressä Technopoliksen kahviossa. Kumpaankin voi törmättä jatkossakin täällä, sillä vaikka Tulonen jättää Tampereen-yksikön, Nordeasta hän ei lähde.

Tulonen otti elokuun alussa johdettavakseen Nordean Tampere–Turku-asiakaspalveluyksikön. Se on pankin asiakaspalveluyksiköistä Suomen suurin. Työntekijöitä on yli 150 ja uusia haussa. Tarve on suuri, sillä asiakkaiden yhteydenottoja tulee vuosittain miljoona pelkästään puhelimitse.

Tulonen sanoo olevansa innoissaan siitä, että uudessa roolissaan hän voi olla vaikuttamassa asiakkaiden kokemukseen pankista.

Muutoksessa on kyse myös henkilökohtaisesta päätöksestä. Tulonen on tehnyt toistakymmentä vuotta töitä asuntorahoittamisen ja sijoittamisen parissa. Hän sanoo, että uusi tehtävä on mahdollisuus kehittää ammattitaitoa.

Kohti uutta. Tomi Tulonen johtaa nyt Nordean Tampere–Turku-asiakaspalveluyksikköä.

Kuka? Tomi Tulonen Kuka: Nordean Tampere–Turku-asiakaspalveluyksikön johtaja 1.8. alkaen Koulutus: Kauppatieteiden maisteri Ura: Nordeassa 20 vuotta, viimeisimpänä Tampereen-toimipaikanjohtaja vuosina 2019–2022 Ikä: 46 Asuu: Tampereella Kotoisin: Tampereelta Perhe: Puoliso, 10- ja 14-vuotiaat lapset, Instagramista tuttu koira Topi The Dog Vapaa-ajalla: Golfaa, veneilee, laskettelee, ulkoilee, grillaa

Joensuusta Tampereelle

Tulosen seuraajan Koivusen titteli pysyi samana, mutta maantieteellinen sijainti vaihtui. Koivunen johti viime vuodet Nordean toimintaa Joensuussa.

Tampereella häntä kiehtoo alueen kasvu. Koivunen sanoo, että ympäristö on toisenlainen kuin Joensuussa, jonne Kuntaliiton väestönkasvuennuste lupaa yliopistosta huolimatta vain hyvin varovaista kasvua.

”Onhan se erilaista. Mitä enemmän kilometrejä liikkuu [Joensuun] keskustasta ympäristöön, se näkyy haja-asutuksena ja asuntojen hintojen elämisenä.” Koivunen sanoo, että Tampereen keskustasta saa kulkea kauas ennen kuin asuntojen hinnat heilahtavat.

Tampereen seutu on Koivusen mielestä uusi pääkaupunkiseutu. ”Neljä vuotta olin pois, ja sillä välin ensimmäinen steppi ratikasta valmistui. Kyllä se [ratikka] 10 vuoden päästä kulkee meille Kangasallekin”, hän naurahtaa.

Jani Koivunen (vas.) ja Tomi Tulonen ovat istuneet vuosia samassa Nordean Itä-, Pohjois- ja Keski-Suomen johtoryhmässä, joten he olivat toisilleen tuttuja jo ennen toimenkuvien vaihtumista.

Viesti vaimolle

Koivunen on nyt kolmatta kertaa tamperelainen – tai ainakin melkein. Perhe löysi kodin Kangasalta. Edellisillä kerroilla Koivunen työskenteli Tampereella vakuutusyhtiö Tapiolassa (nykyinen Lähi-Tapiola) vuosina 2002–2008 ja Nordean yrityskonttorissa vuosina 2016–2018.

Ennen kuin Koivunen siirtyi toimipaikanjohtajaksi Joensuuhun, hän lähetti vaimolleen tekstiviestin, jossa kysyi, kumpi alue kiinnostaisi enemmän, Hämeenlinna vai Joensuu. Vaimo valitsi jälkimmäisen. Se oli kimmoke lähteä Itä-Suomeen.

Joensuussa Koivusta kiehtoi kaupungin tyyli. Suhteessa asukaslukuun kaupungissa on isoja työnantajia, kuten lukkovalmistaja Abloy.

”Aina, minne lähdemmekin, lähdemme jäädäksemme. Luulimme, että meistä tuli pysyvästi joensuulaisia”, Koivunen sanoo. Tilaisuuteen jatkaa Tulosen työtä oli hänen mukaansa kuitenkin reagoitava.

Koivunen viittaa kaikella on tarkoituksensa -sanontaan. Nyt ajoitus oli ihanteellinen. Perheen lapset ovat kesälomalla ja nuorimmainen aloittamassa esikoulun. Työt Tampereella alkoivat elokuussa, joten muuttoa ei tarvinnut toteuttaa kesken lukuvuoden.

Tuore Nordean Tampereen-toimipaikanjohtaja Jani Koivunen sanoo, että johtaminen on hänen intohimonsa. Koivunen on tehnyt esihenkilö- ja johtamistyötä 20 vuotta.

Kuka? Jani Koivunen Kuka: Nordean Tampereen-toimipaikanjohtaja 1.8. alkaen Koulutus: Tradenomi, HHJ (hyväksytty hallituksen jäsen) Ura: Vakuutusyhtiö Tapiolassa (nykyinen Lähi-Tapiola) ja Nordeassa, jossa viimeisimpänä Joensuun-toimipaikanjohtaja vuosina 2019–2022 Ikä: 43 Asuu: Kangasalla Kotoisin: Kajaanista Perhe: Puoliso, 6-, 8- ja 11-vuotiaat lapset Vapaa-ajalla: Urheilee 4 prosenttia vuorokaudesta, yleensä aamuisin. Viettää aikaa lasten jalkapallo-, uinti- ja tanssiharrastuksissa.

Rauhoittajan rooli

Mihin suuntaan Koivunen sitten haluaa kehittää Nordeaa Tampereella? Yksi asia on varma: eteenpäin.

Toimintaympäristö on muutoksessa. Vuosien nollakorkojen aika on päättynyt, ja inflaatio syö kotitalouksien ostovoimaa jopa sadoilla euroilla vuodessa.

”Meidän tehtävämme on nyt rauhoittaa ja olla rauhallinen. Kertoa, mikä on tilanne ja mihin ollaan ehkä menossa”, Koivunen sanoo.

Hän muistuttaa, että pankille korkojen nousussa ei ole mitään uutta. Pankki on testannut jokaisen asiakkaansa maksukyvyn kuvitteellisella kuuden prosentin korkotasolla jo vuosia ja lisäksi kannustanut säästämiseen.