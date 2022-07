Polttopuita kysellään jo talven ja sähkökatkosten varalle – ”Pari kuukautta ollaan aikaisemmassa kysyntäpiikin kanssa”

STT:n haastattelemien polttopuukauppiaiden mukaan polttopuita on kyselty aikaisempaa enemmän jo koronapandemian aikana, sillä suomalaiset viettivät paljon aikaa mökeillä.

Polttopuukauppa käy nyt kuumana. Kuva on otettu 5. syyskuuta 2021.

Polttopuita kysellään tänä vuonna ahkerasti ja aikaisemmin kuin viime vuosina, kertovat STT:n haastattelemat polttopuukauppiaat. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on nostanut muun muassa energian ja elintarvikkeiden hintoja maailmanlaajuisesti.

Energiakriisin pelätään muuttuvan entistä suuremmaksi, jos energian tuonti tyrehtyy kokonaan talveksi. Siitä voi seurata sähkön säännöstelyä ja sähkökatkoja ympäri Eurooppaa.

Puun myyjien mukaan polttopuita on kuitenkin kyselty aikaisempaa enemmän jo parin vuoden ajan, koronapandemian alkamisen jälkeen.

Polttopuita halutaan aikaisemmin ja suurempia määriä

Pirkanmaalla Pälkäneellä polttopuita toimittava Tauno Ilomäki kertoo, että puita on kyselty nyt selvästi aikaisemmin kuin aiempina vuosina. Myös kyselyiden määrä on lisääntynyt ainakin 30 prosenttia.

”Sanoisin, että pari kuukautta ollaan aikaisemmassa kysyntäpiikin kanssa”, hän arvioi.

”Kaiken kokoista määrää kysellään nyt enemmän. Vielä on pienempienkin määrien kyselijöitä, mutta enemmän kysytään isompia määriä”, Ilomäki jatkaa.

Pääkaupunkiseudulla toimivan Halkotukun Tuukka Mustosen mukaan puuta ostetaan nyt hieman suurempia määriä kerralla, mutta hamstraukseksi hän ei ilmiötä vielä kutsu.

”Kyllä tämä heinäkuu on ollut vilkkaampi kuin viime vuoden heinäkuu”, hän kuitenkin sanoo.

Myös Etelä-Savossa Kerimäellä polttopuuta myyvä Juha Laukkanen kertoo huomanneensa, että osa asiakkaista ostaa nyt puuta aikaisemmin ja enemmän siltä varalta, että ensi talvena tulee sähkökatkoja. Kasvava kysyntä näkyy myös hintojen nousuna ja toiminta-alueen laajentumisena.

”Pakko on ollut nostaa hintoja. Polttoaineen hinnan nousu vaikuttaa kuljetuksiin ja koneiden käyttöön.”

Laukkasen mukaan jo koronapandemian aikana polttopuuta meni paljon, sillä ihmiset viettivät paljon aikaa mökeillään. Pandemian aikana polttopuukaupassa ei tullut hiljaista hetkeä, vaikka yleensä kevät ja alkukesä ovat alalla hiljaisempaa aikaa.

Tavallisesti talven polttopuita hankitaan yrittäjien mukaan loppukesästä tai alkusyksystä. Erityisesti elokuun ja lokakuun välisenä aikana myydään paljon polttopuuta, Mustonen sanoo.

Talven polttopuut kannattaa hankkia ajoissa

Polttopuukauppa käy nyt kuumana, mutta Mustonen sanoo, että puuta pitäisi kuitenkin riittää halukkaille, jos siitä on valmis maksamaan.

”On sellaisia toimittajia, jotka ovat sanoneet, että puuta riittää, kun vaan maksaa tarpeeksi. Sanoisin, että hinta on kaksinkertaistunut verrattuna siihen, millä on viime vuonna halvimmillaan saatu ostettua. Ja on sanottu, että hinnat nousisivat edelleen.”

”Vähän tässä jännityksellä odotetaan, miten tässä tulee käymään”, Mustonen pohtii.

Myös Ilomäen mukaan puuta piisaa yhä, mutta liikkeellä kannattaa olla ajoissa.

”On kaikille järkevää, että se tavara hankittaisiin ennen lumien tuloa, niin se on helpompi varastoida ja tuoda. Niin on myös suuremmat mahdollisuudet, että puuta löytyy.”

Ilomäen mukaan talven polttopuut kannattaa hankkia viimeistään syys-lokakuun aikana.

”Voi olla, että silloin on jo vaikeampaa löytää puuta. Sen ovat kuluttajat kyllä huomanneet, puuta kysytään nyt kiihkeästi. Samanlainen meininki kuin aiempina vuosina syyskuussa on ollut.”