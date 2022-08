Aamulehden soittokierros yritysjohtajille: Pirkanmaalaisilla vientiyrityksillä kaksijakoiset ajatukset syksystä – ”Kukaan ei tiedä, miten loppuvuodesta käy”

Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen pitää huonoista näkymistä huolimatta Pirkanmaan mahdollisuuksia pärjätä hyvinä. Soitimme neljälle pirkanmaalaiselle yritysjohtajalle ja pyysimme heitä arvioimaan syksyn talousnäkymiä.

Elinkeinoelämän keskusliiton barometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannenäkymät ovat heikentyneet. Yritysten tuotanto ja myynti ovat kasvaneet kevään ja kesän aikana, mutta odotukset loppuvuodelle ovat selvästi vaisummat. Syynä ovat muun muassa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, inflaatio ja energian hinta.

Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen pitää huonoista näkymistä huolimatta Pirkanmaan mahdollisuuksia pärjätä hyvinä.

”Jos joku alue Suomessa pärjää jatkossakin, niin se on pääkaupunkiseudun lisäksi Pirkanmaa.”

”Meillä on monipuolinen elinkeinorakenne, laaja vientiteollisuus ja todella vahva ICT-sektori. Tämä antaa hyvän tasapainon myös huonommassa taloustilanteessa.”

Eskelisen mukaan inflaation ja taantuman yhdistelmä on uhkakuvista suurimpia. Lomautuksia ei ole kuitenkaan ainakaan vielä näköpiirissä, Eskelinen sanoo. Hän pitää suomalaisen työehtosopimusjärjestelmän mahdollisuuksia lomauttaa työntekijöitä hyvänä. Jos lomautuksia tulee, tulonsiirrot tulevat apuun.

Näin ylöjärveläisen Avantin, pirkkalalaisen Kärävän, tamperelaisen Frameryn ja akaalaisen Elematicin toimitusjohtajat arvioivat syksyn näkymiä:

Avantin Käkelä: ”Markkinat vetävät tällä hetkellä hyvin”

Ylöjärveläisen Avantin toimitusjohtaja Jani Käkelä sanoo, että epävarmuutta talouden suhteen on näkyvissä ”jonkun verran.” Yhtiö on kuitenkin kesälomien jälkeen kasvattamassa tuotantoaan ja Käkelän mukaan näkymät sen päämarkkinoilla, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, ovat hyvät.

”Markkinat vetävät tällä hetkellä hyvin. Uskomme jälleenmyyjiimme ympäri maailmaa. Olemme yrittäneet kuunnella ja ymmärtää heitä.”

Avant jatkaa uuden henkilöstön palkkaamista myös loppuvuonna. Mäkelä kertoo, että yhtiö on tekemässä syyskuuhun päättyvällä tilikaudella noin kahdenkymmenen prosentin kasvuluvut viime vuoteen verrattuna. Myös seuraavana vuonna odotetaan samanlaista kasvua.

Mäkelä kertoo, että Avant on joutunut korottamaan tuotteidensa hintoja lähiaikoina useasti. ”Raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousu on näkynyt pahasti. Uskomme kuitenkin, että korotuksia ei tarvitse enää tehdä ja markkina tasaantuu, ellei tule uusia yllätyksiä.”

Tausta Avant Tecno oy Avant Tecnon toimitusjohtaja Jani Käkelä. Liikevaihto 2021: 178,5 miljoonaa. Tulos 2021: 27,7 miljoonaa. Henkilöstöä: 350. Omavaraisuusaste 2021: 75 prosenttia.

Kärävän Soini: ”Vienti ei enää vedä”

Puutuotteisiin erikoistunut pirkkalalainen Kärävä kärvistelee terassilautojen kaupan pysähdyttyä Eurooppaan.

Kärävä on vienyt havupuusta tehtyjä lautoja ulkomaille noin kymmenellä miljoonalla vuodessa. Nyt jo tehtyjä kauppoja on peruttu ja siirretty myöhemmälle. Tavaraa on jäänyt varastoihin, kun vienti ei enää vedä, toimitusjohtaja Jaakko Soini sanoo.

”Olemme vähentäneet ostoja, ja hintoja on jouduttu tiputtamaan. Nykyisestä varastotavarasta pitää päästä eroon.”

”Kaksi edellistä vuotta on rempattu kiivaasti, mutta nyt ketään ei kiinnosta laittaa kotia kun matkustellaan.”

Kuvassa mäntylautaa Kärävän varastossa Pirkkalassa. Tavaraa on jäänyt varastoihin viennin sakatessa.

Lomienkin jälkeen riittää kuitenkin töitä, sillä toinen tehtaan tuotekategoria, pääosin Suomen markkinoille suunnatut saunatuotteet, myy edelleen hyvin raaka-aineiden saatavuusongelmista huolimatta.

Jos terassilautojen kaupankäynti ei palaudu syksyn aikana, voi tilanne johtaa työntekijämäärän vähentämiseen, Soini sanoo.

Nousseet polttoainekustannukset syövät tulosta, mutta Kärävän alkuvuosi oli kuitenkin hyvä. ”Kukaan ei tiedä, miten loppuvuodesta käy”, Soini sanoo.

Tausta Kärävä oy Kärävän toimitusjohtaja Jaakko Soini. Liikevaihto 2021: 10,4 miljoonaa euroa. Tulos 2021: 742 000 euroa. Henkilöstö: Noin kaksikymmentä. Omavaraisuusaste 2021: 34 prosenttia.

Frameryn tilauskanta ennätyssuuri

Tamperelaisen Frameryn toimitusjohtaja Samu Hällforsilta löytyy tulevaisuudenuskoa. Äänieristettyjä puhelinkoppeja tekevään yritykseen heikentyvä taloustilanne ei ensimmäisenä iske, Hällfors ennustaa.

Yhtiön tilauskanta on tällä hetkellä ennätyssuuri, eikä merkkejä asiakkaiden empimisestä tai tilausten vähenemisestä ole nähtävillä. Myös uusia työntekijöitä on tulossa lisää. Hällforsin mukaan työntekijöiden palkkaaminen on vaikeutunut, mutta siinä on kuitenkin onnistuttu. Hällfors on tilanteeseen tyytyväinen.

”Kauppa käy edelleen todella hyvin. Pandemian jälkeinen aika näkyy meillä edelleen. Hybridityö on lisääntynyt, ja ihmiset palaavat edelleen ympäri maailmaa toimistoille.”

Tausta Framery oy Frameryn toimitusjohtaja Samu Hällfors. Liikevaihto 2021: 93,2 miljoonaa euroa. Tulos 2021: 10,9 miljoonaa euroa. Henkilöstöä: Yli 400. Omavaraisuusaste 2021: 23 prosenttia.

Elematicin Jungar: ”Euroopassa ollaan tällä hetkellä varovaisia”

Elementtitehtaita suunnitteleva toijalalainen Elematic myy tuotteitaan suurimmilta osin ulkomaille. Elematicin tehtaita on vuosikymmenten aikana myyty yli sataan maahan ja sen vahvoja markkinoita ovat muun muassa Lähi-itä ja Aasia, jossa sillä on Intiassa oma tehdas. Venäjä oli sille merkittävä markkina ennen hyökkäyssotaa, mutta myynti maassa on nyt lopetettu.

Yhtiön toimitusjohtaja Mats Jungarin mukaan taloustilanteen tekee haastavaksi sen vaikea ennustettavuus. Yhtiö ei aio palkata lähiaikoina uusia työntekijöitä. Syksy ja loppuvuosi näyttävät Jungarin mukaan tilauskannan suhteen hyviltä, mutta ensi vuosi on kysymysmerkki.

Tausta Elematic oyj Elematicin toimitusjohtaja Mats Jungar. Liikevaihto 2021: 58,1 miljoonaa euroa. Tulos 2021: 0,5 miljoonaa euroa. Henkilöstöä: 190. Omavaraisuusaste 2021: 48 prosenttia.

Huono taloustilanne iskee ensimmäisten joukossa Elematicin kaltaisiin investointihyödykkeitä myyviin yrityksiin. Osa yhtiön asiakkaista odottaa myös energian hinnan laskua ja panttaa sen takia tilauksia, Jungar sanoo.

”Euroopassa ollaan tällä hetkellä varovaisia. Kun on huonommat ajat tulossa, niin ei investoida.”

Yli kuusikymmentä vuotta vanha yhtiö on nähnyt monet huonot ajat. Laajat markkinat ovat Elematicille hyödyksi. Energian hinnan nousu on hyödyttänyt esimerkiksi Lähi-itää, jonka varaan Jungar luottaa nytkin.

”Nyt pitää olla aktiivinen markkinoilla, joissa on kysyntää. Intia on hyvä markkina ja se on elpymässä. Kun viimeksi tuli taantuma, niin saatiin paljon kauppaa Lähi-itään. Alueet menevät eri sykleissä.”