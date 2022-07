Kesällä lentoyhtiö Air Balticin suosituin kohde on ollut Malaga.

Tampere-Pirkkalan lentokentälle toukokuussa toimintaansa laajentanut lentoyhtiö Air Baltic on ollut matkustajien suosiossa, hieman tahmaista alkua lukuun ottamatta.

”Toukokuussa ihmiset eivät uskaltaneet vielä matkustaa niin paljon koronapandemian jäljiltä, joten silloin lentoyhtiö jäi tavoitteestaan hieman jälkeen, ihan odotetusti. Mutta nyt kesällä ihmiset ovat löytäneet Air Balticin suorat lennot ja tavoitteeseen on taas päästy”, kertoo lentoliikenteen asiantuntija Marja Aalto Visit Tampereesta.

Hänen mukaansa Tampere-Pirkkalan lentokentällä asioi kesäkuussa yli 20 000 matkustajaa. Reitti­matkustajista reilut kaksi kolmasosaa lensi nimenomaan Air Balticilla.

”Heinäkuun luvut ovat todennäköisesti vielä suurempia, mutta tarkempia tietoja niistä saadaan vasta parin kuukauden päästä. Näistä ollaan kyllä oltu tosi iloisia jo nyt”, Aalto toteaa.

Talven reitit suunnitteilla

Kesällä Air Balticin lentokohteista ylivoimaisesti suosituin on ollut Málaga.

”Yllättävän hyvin ovat nämä muutkin reitit olleet kiinnostuksen kohteina. Oslon lennoilla on esimerkiksi ollut yllättävän paljon matkustajia, vaikka se lisättiin valikoimaan vähän sellaisena mustana hevosena. Myös Amsterdam on kiinnostanut kovasti näin kesällä.”

Aallon mukaan kohti talvea kuljettaessa lentoyhtiön reiteissä saatetaan kuitenkin nähdä muutoksia.

”Vielä ei voi kovin paljoa kertoa, mutta sen voin sanoa, että esimerkiksi Rodoksen tilalle tulee jokin toinen kohde. Odotuksena on, että työmatkustus virkistyy. Sen pohjalta katsellaan talven reittejä”, hän paljastaa.

Koneissa on tilaa

Marja Aallon mukaan Air Balticin lyhyen aikavälin tavoitteena on saada reittiensä koneet täytettyä matkustajista. ”Lennoilla on vielä tilaa, vaikka täyttöasteen suhteen ne ovatkin päässeet tavoitteeseen kesällä. Pidemmän aikavälin tavoite lentoyhtiölle olisi saada toinen kone Pirkkalaan.”

Aalto iloitsee siitä, ettei lentokentällä ole jouduttu kohtamaan samankaltaisia haasteita kuin muilla Euroopan kentillä.

”Helsinki-Vantaallakin on ollut useiden tuntien jonoja työvoimapulan takia. Tätä ongelmaa ei Pirkkalassa ole ollut, ja se on ollut meidän etumme. Toivotaan, että ihmiset muistaisivat vielä kesänkin jälkeen, kuinka vaivatonta lomailu on tällaisilla suorilla ja nopeilla lennoilla.”