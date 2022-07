OP Tampere teki jälleen voittoa – Asunto­kaupassa käänne: ”Pienempiä asuntoja on nyt vaikeampi myydä”

Huolimatta talouden epävarmoista ajoista, OP Tampereen asuntolainojen lyhennysvapaiden määrä ei ole noussut ollenkaan. Pankki teki vuoden alkupuoliskolla lähes saman tuloksen kuin viime vuonna.

Aamulehti

Tampereen OP myönsi vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla uusia asuntolainoja 9,2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kasvu jatkui kesäkuuta lukuun ottamatta koko alkuvuoden.

OP Tampereen toimitusjohtaja Jani Vilpponen uskoo, että vaikka loppuvuoden näkymät ovat sumuiset, tulee asuntolainojen määrä tänä vuonna kasvamaan viime vuoteen verrattuna.

”En usko, että asuntoluottojen myöntäminen hyytyy, mutta onhan sitä vaikea ennustaa. Koko vuoden osalta menee mukavasti. Loppuvuoden kasvu tulee olemaan vähemmän kuin 9,2 prosenttia, mutta kyllä plussalla tullaan olemaan.”

Huolimatta epävarmoista ajoista, asuntolainojen lyhennysvapaiden määrä ei ole noussut pankissa ollenkaan. Korkosuojausten määrä on kasvanut erityisesti taloyhtiöissä. Noin puolet Tampereen OP:n uusista asuntolainoista on korkosuojattu ja noin kymmenen prosenttia taloyhtiölainoista pitää sisällään korkosuojan. Vilpponen uskoo, että molemmissa tapauksissa korkosuojauksien määrä voi yhä kasvaa.

Kysyntää tarjontaa enemmän

Asuntokauppojen määrä tippui viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 18 prosenttia. OP koti Pirkanmaan toimitusjohtajan Timo Voutilaisen mukaan asuntomarkkinoilla on palattu koronan jälkeen kohti normaalia. Kasvua hidastaa pula myytävistä omakotitaloista. Omakotitalokauppoja tehtiin tammi–kesäkuussa 28 prosenttia vähemmän viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna.

”Kauppa olisi käynyt tänäkin vuonna todella kovaa omakotitaloissa, mutta niitä ei ole myynnissä tarpeeksi. Tarjontaa ei ole.” Voutilaisen mukaan myös myytävistä mökeistä on pulaa.

Vaikka kauppamäärät laskivat viime vuoteen verrattuna, Voutilainen muistuttaa, että viime vuoden alkupuolisko oli poikkeuksellisen vilkasta asuntokauppa-aikaa. Nyt tehdyt kauppamäärät ovat suurin piirtein vuoden 2020 ja 2019 tasoa.

Yksiöiden kauppamäärät laskivat tammi–kesäkuussa 31 prosenttia ja niiden neliöhinnat 3,5 prosenttia. Myös vuokrapuolella on nähtävissä samanlaista kehitystä. Tilaa halutaan lisää ja kaksiot kiinnostavat yhä enemmän, Voutilainen sanoo.

”Pienempiä asuntoja on nyt vaikeampi myydä. Asuntosijoittajia on kyllä edelleen, mutta varovaisuus on lisääntynyt.”

Mitä? Asuntokauppa Tampereen seudulla Vuoden alkupuoliskolla Tampereen seudulla tehtiin asuntokauppoja 18 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Uusien asuntojen kauppaa tehtiin 40 prosenttia vähemmän viime vuoteen verrattuna. Omakotikauppoja tehtiin 28 prosenttia vähemmän viime vuoteen verrattuna. Kerrostaloyksiöiden kauppoja tehtiin 31 prosenttia vähemmän viime vuoteen verrattuna.

Liikevoitto lähes sama

OP Tampere teki alkuvuodesta viime vuoteen verrattuna 0,1 miljoonaa pienemmän liikevoiton. Voittoa kertyi 22 miljoonaa euroa, ja pankki maksoi omistajilleen bonuksia tammi–kesäkuussa 4,5 miljoonaa euroa. Pankin vakavaraisuusaste parani hieman.

Toimitusjohtaja Vilpponen odottaa pankin koko vuoden tuloksen pysyvän viime vuoden tasolla. ”Olemme pärjänneet hyvin, vaikka on ollut sumuista.”

Vaikka pörssikurssit ovat tulleet alas, Tampereen OP:n rahastosijoitukset kasvoivat 80 miljoonaa euroa, 11,7 prosenttia, verrattuna viime vuoden alkupuoleen. Yritys- ja yhteisöluottokanta kasvoi noin kymmenen prosenttia ja uusia yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin viidesosa enemmän viime vuoden alkuun verrattuna.

”Osa alueemme yrityksistä investoi tälläkin hetkellä, mutta osa voisi olla vieläkin rohkeampia”, Vilpponen sanoo.

Pankin omistaja-asiakasmäärä kasvoi viime vuoteen verrattuna hieman yli tuhannella. Epävakaat ajat eivät ole saaneet pankin asiakkaita myymään sijoituksiaan pois vaan päin vastoin. Pankin asiakkaiden rahastosijoitukset kasvoivat lähes 12 prosenttia.

OP-ryhmän tulos laski

Koko OP-ryhmän tulos ennen veroja oli vuoden toisella neljänneksellä 270 miljoonaa euroa, kun se oli vuotta aiemmin 296 miljoonaa euroa. OP-ryhmä uskoo tämän vuoden tuloksensa jäävän viime vuoden tulosta pienemmäksi. Sijoitustoiminnan nettotuotot jäivät 131 miljoonaa euroa miinukselle. Laskua vuoden takaisesta tuli 240 miljoonaa euroa.

OP:n asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuskate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat. Vakuutuskate nousi lähes puolella, mutta korkokate nousi vähemmän, viitisen prosenttia.

Kassapalveluiden käyttäjämäärät laskussa

OP kertoi keskiviikkona, että osuuspankkien väliset yhdistymiset jatkuvat. Kesäkuun lopussa osuuspankkeja oli 117 ja ensi vuoden aikana määrä painuu noin sataan.

Tampereen OP ei suunnittele omien sivukonttoreidensa lakkauttamista. Toimitusjohtaja Vilpposen mukaan sivukonttoreissa tarjottava kassapalvelu ei tuo juurikaan kilpailuetua. Kassapalveluiden kustannukset ovat merkittävät, ja niiden käyttäjien määrä on laskussa edelleen, Vilpponen sanoo.

”Asuntolainapankkia ei valita sen takia. Esimerkiksi Pirkkalassa meillä ei ole osuuspankin konttoria, mutta silti kasvoimme siellä voimakkaasti.”